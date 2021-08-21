Kadın İşareti Nedir, Ne Anlama Gelir Ve Nasıl Yapılır? Klavye İle Kadın Sembolü Yapımı

Kadın işareti aynı zamanda Venüs gezegenini simgeler. Bunun nedeni Roma astrolojisinde Venüs gezegeninin kadının sembolü olmasıdır.

Kadın İşareti Nedir, Ne Anlama Gelir?

Kadın işareti Antik dönemlerde, sadece astrolojide kullanılırken, günümüzde belli başlı alanların yalnızca kadınlara özel olduğunu göstermek için kullanılır. Yaklaşık 2500 yıldır kullanılmakta olan bu işaretler, plajlarda, mağazalardaki soyunma kabinlerinde ve tuvalet kapılarında yer alır.

Kadın işaretinin rengi pembe, erkek işaretinin rengi ise mavidir. Birçok yerde daha anlaşılır olması için kadın işaretinin ucunda etek de yer alır.

Kadın İşareti Klavyede Nasıl Yapılır?

Klavyede kadın işaretinin yapılması için öncelikli olarak word dosyasındaki yazı tipinin Arial olarak ayarlanması gerekir. Daha sonra karakter eşlem tablosunu açmak için bilgisayarın başlat kısmına tıklanmalıdır. Başlat kısmında yer alan donatılar bölümünde karakter eşlem tablosu yer alır. Bu tabloda işaretlere ve simgelere daha hızlı erişmek için her işaretin bir kodu bulunur.

Kadın simgesinin kodu 2640'tır. Eşlem tablosundaki ilgili kısma 2640 tıklandığı takdirde açık olan word dosyasına kadın işareti eklenmiş olur. Erkek işareti içinse aynı yere 2642 yazılması yeterlidir.

Kod yazmadan kadın işareti yapmak içinse karakter eşlem tablosundaki tüm işaretlerin yer aldığı ana sayfanın açılması gerekir. Bu işaretleri kopyalayıp yapıştırmak içinse ctrl + c ve ctrl + x tuşlarına tıklanabilir. Fareye sağ tıklayıp önce kopyala sonra yapıştır seçeneklerine basmak da işaretlerin hızlı bir şekilde kopyalanmasını sağlar.