Kadın girişimcilerin hayatı internetle kolaylaşıyor

Habitat Derneği tarafından verilen eğitim, sosyal izolasyon kuralları çerçevesinde online olarak gerçekleştirildi. Şirket, girişimci veya girişimci potansiyeline sahip kadınlara, bilgi ve iletişim teknolojileri, e-hizmetler, sosyal platformları tanıtım ve satış için etkili kullanma ve e-ticaret gibi konularda eğitimler verdi.

Eylül 2019’dan bugüne yaklaşık 1.250 kadına ulaşılan projeyle, 2020 sonuna kadar 81 ilde 5 bin kadının dijital pazarlama ile tanıştırılması, 100 kadına da işlerini geliştirmeleri konusunda mentorluk desteği verilmesi hedefleniyor.

Pandemi dönemi eğitimleri herkesin ücretsiz katılımına açık hale getiren projenin ilk online eğitiminde katılımcılar, dijital pazarlama, hedef kitle seçimi, ürün veya hizmetin tanıtımı, satış için kullanılacak sosyal medya mecralarının belirlenmesi, Instagram hesaplarının profesyonel hesaba çevrilmesi ve reklam verme, Facebook sayfası ile mağaza özelliğinin etkinleştirilmesi, ürün tanıtımı için doğru fotoğraf çekimi ve sunumu, e-ticaret gibi konularda bilgi edinme fırsatı buldu.