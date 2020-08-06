Kablosuz kulaklık satın alırken bu noktalara aman dikkat!

Gürültüyü mutlaka bastırsın

Yeni nesil kablosuz kulaklıklar aktif gürültü engelleme teknolojisiyle geliyor. Bu teknolojiye sahip olmayan bir kulaklıktan uzak durun. Bu sayede gürültülü ortamlarda dahi telefon görüşmesi yaparken karşınızdakinin sesini daha iyi duyar ve müzik dinlerken veya film izlerken daha iyi odaklanabilirsiniz.

Tasarımı size hitap ediyor mu?

Kablosuz kulaklıkların birçok farklı tasarımı var. Kimisi kulağa çekirdek şeklinde giren ve yapışan türden, kimisi de AirPods modellerinden aşina olacağınız üzere daha uzunca bir yapıda olan kulaklıklar... Kulağınızda saatlerce kullanacağınız bu ürünlerin kulağınıza ne kadar iyi oturduğunu da satın alırken düşünmeyi unutmayın.



Ses kalitesi ve performansı

Bir kulaklık alıyorsanız ondan iyi bir ses kalitesi ve performansı da bekliyorsunuz haliyle. Bluetooth 5.1 teknolojisini destekleyen kulaklıkları almaya öncelik verin. Bu teknoloji, ses kalitesini daha da artırır ve kulağa çok daha iyi bir şekilde sesi getirir.

Peki ya marka tercihi?

Markalar söz konusu olduğunda burada seçim tamamen size kalıyor. AirPods serisi Apple cihazlarla uyumlu olan; ancak Android cihazlarla uyumsuz olan kulaklıklardır. Bu nedenle iPhone kullanmıyorsanız AirPods'u boşuna almayın. Huawei, Honor, Sennheiser, Sony, Philips, LG, Xiaomi gibi pek çok üreticinin kablosuz kulaklığı bulunuyor.



Fiyat

Telefon almadan önce bütçenize göre telefon arayışına nasıl giriyorsanız kulaklık için de bunu yapmalısınız. 3 bin TL'ye bulabileceğiniz bir kulaklıpı 300 TL'ye bulma şansınız da var. Ancak aralarında elbette pek çok fark bulunuyor. Ancak bugün için 600-700 TL fiyat bandında bulunan pek çok iyi kulaklık mevcut.

Batarya ömrü

Şarj kasalarıyla beraber gelen kablosuz kulaklıklar, ortalama 20 saatin üzerinde batarya ömrü sunuyor. Ancak alacağınız kulaklığın modeline göre bu süreyi iyi araştırmalısınız. Batarya ömrü yetersiz olan bir kulaklık canını fazlasıyla sıkabilir.