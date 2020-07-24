Kablosuz kulaklığa geçmek için 5 önemli neden

Müziğin taşınabilir hale gelmesinden beri kulaklıklar da gelişen teknolojiyle birlikte zaman içinde çok değişime uğradı. Artık tüketiciler hayatımızın ayrılmaz parçası haline gelen akıllı telefonlarını kendi ihtiyaçları doğrultusunda daha çok kablosuz kulaklıklarla kullanmayı tercih ediyor. Yeteneklerini koruyarak küçülen, gürültü engelleme ve dokunmatik kontroller gibi özelliklere kavuşan hem şık hem de işlevsel bir aksesuar olmasıyla tercih edilen kablosuz kulakiçi kulaklıklar hayatımıza neler katıyor?

Teknoloji üreticisi Honor, bu ürünlerin en önemli 5 avantajını sıraladı:

Kablo derdine son

Sıklıkla kulaklık kullananların en büyük sorunu kabloların dolaşması ve zamanla bu nedenle bozulmaları. Bu gibi durumlarda hassas kabloların tamiri zor olduğu için kulaklık kullanılmaz hale gelir. Kablosuz kulaklıklar ise bu sorunu ortadan kaldırarak, daha uzun bir kullanım ömrü sunuyor.

Hareket özgürlüğü

Bluetooth bağlantısı ile akıllı telefonunuzla telefon görüşmesi yaparken ya da müzik dinlerken, cihazınızı yanınızda tutmanıza gerek kalmaz. Aynı anda ev işleriyle uğraşabilir ya da spor yapabilirsiniz. Kulaklığın üzerinde yer alan dokunmatik kontroller sayesinde telefonunuza dokunmadan müziği kulaklık üzerinden tek dokunuşla kontrol edebilir, gelen aramaları yanıtlayabilirsiniz. Yani siz telefonunuzu çalışma masasına bırakıp, kütüphanenizi düzenlerken bile müziğinizi kesintisiz dinlemeye devam edebilir, görüşmelerinizi yapabilirsiniz. Kablosuz kulaklıklarla yeni tanışanlar için bu hareket özgürlüğü özellikle spor salonunda çalışırken hayat kurtarıcı olacak.

Her cihaza kolayca bağlanabilme imkânı

Bluetooth teknolojisinin sağladığı bir başka avantaj da bu bağlantıya sahip olan her türlü cihaza istediğiniz gibi bağlanabilmektir. Kablosuz kulaklıklar da buna imkan tanıyor.

Modern ve şık bir aksesuar

Tarzına önem verenler için kulaklardan sarkan bir kablo pek istenen bir görüntü değil. Ayrıca kulaklık kablosunu giysilerin arasından geçirip gizlemeye çalışanlar, sıklıkla kulaklığın düşmesi sorunundan muzdarip oluyor. Kablosuz kulaklıklar ise hem bu sıkıntıları ortadan kaldırıyor hem de modern ve şık bir aksesuar olarak tarzınızı tamamlıyor.

Ses kalitesinden ödün vermeyin

Genelde kablosuz kulaklıkların, kablolu olanlara göre daha düşük kalitede ses verdiği düşünülür. Ancak durum böyle değil. Gelişen teknolojiyle birlikte bu kulaklıklar da kablolu akranlarıyla aynı kalitede ses sunabiliyor. Ses kalitesi iyi olan kablosuz kulaklıklar aktif gürültü engelleme teknolojisi de sunduğundan gürültülü ortamda dahi sese odaklanabiliyorsunuz.



