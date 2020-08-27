Just Dance 2021 ne zaman çıkacak? Tarih açıklandı

Just Dance 2021, dünya çapında 135 milyondan fazla oyuncusuyla ve 70 milyondan fazla satılan oyunuyla dünya çapında bir oyunun son halkası olarak dikkat çekiyor.



Oyunla birlikte gelen yeniliklerden bazıları ise şöyle:

40'tan Fazla Yeni Şarkı ve Evren – Just Dance 2021'de 40'ın üzerinde şarkı yer alıyor.

Yeni quickplay (hızlı oyun) modu: Bu mod ile dans etmeye başlamak kolaylaşıyor. Doğrudan oynamaya başlamak isteyenler için, oyunun Başlat menüsünde hazır rastgele oluşturulmuş bir oynatma listesi bulunacak.

Geliştirilmiş Dünya Dans Pisti – Turnuvalar sırasında dünyanın her yerinden oynayan Just Dance’çılara karşı dans edebiliyorsunuz. Adil bir dans karşılaşması olması için sizinkine benzer seviyedeki oyuncularla eşleştiriliyorsunuz.

Sweat Modu – Sweat (Ter Dökme) modu yakılan kalorileri ve dans için harcanan zamanı takip ediyor.

Kids Modu – Kids (Çocuk) modu, daha küçük yaştaki oyuncuların ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlandı. Çocuklara uygun 8 yeni şarkının ve koreografi yer alıyor.

Co-op Modu – Co-op (Eşli Oynanış) modu arkadaşlarınızla takım kurmanızı sağlıyor. Dans pistine birlikte katılıyor ve puanlarınızı birleştiriyorsunuz.

Just Dance Controller Uygulaması, iOS ve Android'de ücretsiz olarak indirilebiliyor.



