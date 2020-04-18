Just Cause 4 Sistem Gereksinimleri Neler? Just Cause 4 İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler
İlk sürümü 2004 yılında yayınlanan Just Cause 4 oyunu yenilenen sistemi ile oyun severlerin karşısına çıktı. Just Cause 4 oyunu oyun severlerin çok oyunculu modunda en çok tercih ettiği oyunlardan biri olarak biliniyor. Oyunu indirmek isteyen kullanıcılar sistem gereksinimlerini de merak etmektedirler. Peki, Just Cause 4 sistem gereksinimleri neler? Just Cause 4 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler nelerdir? İşte Just Cause 4 oyununa dair tüm bilgiler.
Just Cause 4 sistem gereksinimleri minimum ve önerilen olarak açıklanmıştır. Just Cause 4 oyunu tek oyunculu ve çok oyunculu olarak oynanan bir oyundur. Playstation, Xbox ve bilgisayar ortamında oyun oynanmaktadır. Just Cause 4 oyunu 2018 yılında piyasaya sürülmüş bir oyundur. Oyunda Rico Rodriguez adında bir karakter bulunmaktadır. Tamamen macera oyunu olan Just Cause 4 oyunu serinin 4. serisinde haritaları da gelişmiş seçenek de oyun severlere sunulmuştur.
Just Cause 4 Sistem Gereksinimleri
Just Cause 4 için önerilen minimum sistem gereksinimleri;
İşletim Sistemi: Windows 7
İşlemci: İntel Core i5-2400 veya AMD F-X 6300
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 veya AMD R9
Hafıza: Minimum 10 GB
Just Cause 4 için önerilen sistem gereksinimleri;
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: İntel Core İ7-4770 veya AMD Ryzen
Bellek: 16 GB Ram
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 2070
Hafıza: Minimum 50 GB
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