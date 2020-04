Just Cause 4 Sistem Gereksinimleri Neler? Just Cause 4 İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Just Cause 4 sistem gereksinimleri minimum ve önerilen olarak açıklanmıştır. Just Cause 4 oyunu tek oyunculu ve çok oyunculu olarak oynanan bir oyundur. Playstation, Xbox ve bilgisayar ortamında oyun oynanmaktadır. Just Cause 4 oyunu 2018 yılında piyasaya sürülmüş bir oyundur. Oyunda Rico Rodriguez adında bir karakter bulunmaktadır. Tamamen macera oyunu olan Just Cause 4 oyunu serinin 4. serisinde haritaları da gelişmiş seçenek de oyun severlere sunulmuştur.

Just Cause 4 Sistem Gereksinimleri

Just Cause 4 için önerilen minimum sistem gereksinimleri;

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: İntel Core i5-2400 veya AMD F-X 6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 veya AMD R9

Hafıza: Minimum 10 GB

Just Cause 4 için önerilen sistem gereksinimleri;

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: İntel Core İ7-4770 veya AMD Ryzen

Bellek: 16 GB Ram

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 2070

Hafıza: Minimum 50 GB