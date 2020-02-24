Jüpiter'den 10 kat daha büyük genç bir gezegen keşfedildi

Fotoğraf: iStock

Jüpiter, Güneş sisteminin en büyük gezegeni olarak biliniyor. Araştırmacılar, Gaia uzay aracının gökyüzü taramalarından gelen veriler ışığında Dünya'dan çok uzak olmayan ve Jüpiter'den 10 kat büyük bir gezegen keşfetti. Bu dev gök cismi Dünya'dan sadece 330 ışık yılı uzaklıkta. 2MASS 1155–7919 b adı verilen gezegenin, 5 milyon yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Bu keşif, gök bilimcilere bir gaz devinin ilk oluşum dönemlerini gözlemleyebileceği nadir bir fırsat sunuyor. Şu an bile, Jüpiter'den daha büyük olan gezegenin hala büyüdüğü ve daha da büyük olacağı ifade ediliyor. Araştırma ekibinden Annie Dickson-Vandervelde, 2MASS 1155-7919 b'nin Jüpiter'in 10 katı büyüklüğünde olduğunu ve belki de hala büyüme aşamasında olan bir gök cismini incelediklerini belirtti. Vandervelde, Kepler misyonuyla önceden keşfedilen gezegenlerin tamamına yakınının yaşlı gezegenler olduğunu da ekledi.