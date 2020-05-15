JPG (JPEG) boyutu küçültme işlemi nasıl yapılır?

JPEG çok sık kullanılan bir görsel formattır. Genellikle grafik tasarımcılar veya fotoğrafçılar kullanmaktadır. JPEG dosyaların boyutlarını küçültmek basit bir işlemdir.

JPG (JPEG) Boyutu Küçültme İşlemi Nasıl Yapılır?

JPEG internet üzerinde en yaygın kullanılan ve çok büyük olmayan kaliteli dosyaların gönderilmesini sağlar. JPEG Joint Photographic Experts Group tarafından yaratılmıştır. 1992 yılında yayınlanıp kullanılmaya başlanmıştır.

JPEG dosyaları genellikle mail veya sosyal medya yolu ile gönderilirken boyut küçültme işlemine ihtiyaç duyulur. Daha yüksek çözünürlükte olan görseller daha fazla piksele sahip olacaktır. Görseller tam boyutta açıldığında bazı ayrıntılarda ekleneceğinden dosya boyutu artar. Bu da bazı sorunlara yol açabilir.

Genellikle dijital ihtiyaçlarda 70 piksel çözünürlük inç başına yeterli olmaktadır. Fakat dosya boyutuna karar verilmesinden önce yapılması gereken görselin nasıl kullanılacağının göz önüne alınmasıdır.

JPEG dosya boyutu küçültme işlemleri Windows işletim sistemi için ve Mac işletim sistemi için ayrı yollar ile uygulanmaktadır. Windows ve Mac işletim sistemleri için yapılması gereken dosya küçültme işlemleri şu şekildedir:

1) Windows işletim sisteminde yapılması gereken ilk unsur MS Paint uygulamasının açılmasıdır. Paint dosyaları yeniden boyutlandırabilir ve çözünürlüklerini değiştirebilir. Bu sebeple JPEG dosyaların boyutlarında küçültme işlemleri Paint üzerinden yapılabilir.

Paint uygulamasını bulmak için Başlat > Tüm programlar> Donatılar yolu izlenmelidir. Paint uygulamasına girildikten sonra ''Giriş'' sekmesinde ''Resim'' başlığı seçilmelidir. Burada ''Yeniden ''Boyutlandır'' seçeneği olacaktır. ''Yeniden Boyutlandır'' sekmesi tıklandıktan sonra iletişim kutusu ile karşılaşılır. Buradan boyut ve piksel ayarları yapılabilir. Fakat boyut ve piksel ayarları yapılmadan önce görselin boyutlarının korunması için ''en boy oranını koru'' kutusu işaretlenmelidir.

Resim boyutları değişimi dışında çözünürlüğü de değiştirmek mümkündür. ''Piksel'' seçeneğine tıklanarak daha küçük bir JPEG için inç başına kaç piksel yapılacağı buradan uygulanabilir.

Bu işlemlerden sonra ''Ana menü'' bölümünden ''farklı kaydet'' seçilir ve boyutları değiştirilen dosyanın istenilen bir yere kayıt ettirilmesi mümkündür.

2) Mac İçin: OS X kullanan Mac ön izleme sürümüne sahiptir. Bu program görsellerin boyutlarının düzenlenmesini sağlamaktadır. İlk olarak görsel ön izleme ile açılmalıdır. JPEG dosyasındaki ayarlamalar menüden Araçlar bölümünde yer almaktadır. Daha sonra ''Boyutu ayarla'' seçeneği seçilmelidir. Buradan genişlik, yükseklik ve çözünürlük ölçümleri değiştirilebilir. ''Sonuç Boyut'' bölümünde görselin ne kadar büyüklükte olduğuna bakılabilir. ''Tamam'' düğmesine basıldıktan sonra görselin yeni boyutuna bakılabilir. Doğru görünmediği durumda değişiklikler Command+Z tuşlarına aynı anda basılarak geri alınabilir. Eğer yeni boyutu ile oluşan görselde değişiklik yapılmayacak ise ''File'' ve ardından ''Farklı Kaydet'' seçeneği seçilerek görsel kayıt edilir.