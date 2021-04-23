JPG dosyası nedir ve nasıl açılır? JPG dosyası açma işlemi ve program önerisi

JPG dosyası her türlü fotoğraflar için idealdir. Tabi ki de bazı JPG dosyalarının açılması için uyumlu dosya olmalıdır. JPG dosyası ve JPEG farklı şeylerdir. JPG dosyası tamamen fotoğraf dosyalarının uzantısıdır.

JPG Dosyası Nedir ve Nasıl Açılır?

JPG dosyası ji- peg olarak telaffuz edilir. .jpg uzantısına sahip soyalar görüntü içerir. JPG dosyası çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Çünkü bu algoritma sayesinde görüntüler sıkıştırılarak çok küçük boyutlara getirilebilir. Bu boyut azaltması sayesinde görüntüleme, saklama hatta web sitelerine ekleme işlemi bile çok basitleşir. Bu nedenden dolayı JPG dosyası ve bu uzantıdaki görüntüler çok tercih edilmektedir. Tabi ki de sıkıştırılma sırasında görüntülerin kalitesi de az miktarda da olsa düşer.

Tabi ki de JPG dosyalarını açmak çok kolay bir iştir. Çünkü JPG dosyası teknolojisi çok uzun zamandır kullanılan yaygın bir teknolojidir. Hemen hemen her türlü program tarafından rahat bir şekilde desteklenir. Bu yüzden yeni alınmış bir bilgisayardaki en sıradan programlar bile JPG dosyası açabilmektedir. Ama her zaman olduğu gibi bazı programlar daha çok öne çıkmıştır.

JPG Dosyası Açmak İçin Kullanılabilecek Programlar Nelerdir?

JPG dosyası açma işlemi basit olduğundan tarayıcılar bile bu işlemi yapabiliyor. Örneğin Google Chrome ya da Internet Firefox bu iş için idealdir. Ama bu iş için ayrı bir program kullanmak isteyenler için ek programlar da her daim mevcuttur. Mac tabanlı bir bilgisayar için de Apple Photos JPG ya da Apple Preview JPG dosyasını çok rahat olarak açabiliyor.

Adobe Illustrator

Paint Shop

Adobe Photoshop

Picasa

Bu tarz programlarla da JPG dosyası açılabiliyor. Mobil de de her türlü uygulamalar sayesinde JPG dosyası açılabilir. En basitinden Microsoft'un kendi ofis uygulamaları bile JPG dosyası açmakta zorlanmıyor. Microsoft Office Word mobil uygulaması ile JPG dosyası açılabilir.