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Teknoloji
Haber Giriş: 07.05.2020 - 14:54,Son Güncelleme:

Jonathan Frakes'in oynadığı PUBG Lore hikayesi yayınlandı

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Jonathan Frakes'in oynadığı PUBG Lore hikayesi yayınlandı
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1990’ların TV dizisine gizlice eklenmiş ve henüz yayınlanmış bir video PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG)’deki bir komplo hikayesini ortaya çıkarıyor.

Ünlü oyuncu Jonathan Frakes tarafından anlatılan bir TV dizisinde, Mysteries Unknown, 1970'lerde saygın milyarder Carl Johann Lindh tarafından kurulan Avrupa'nın popüler eğlence parkı Dinoland'ın karmaşasını araştırıyor. Eğlence parkındaki trajik kaza sonucu, Lindh’nin oğlunun adını da taşıyan parkın maskotu Alex the T-Rex'in ölümü ile işler daha da kötüye gidiyor.

Maskotun gizemli ölümü ve Lindh’in oğlunun tuhaf davranışları Dinoland eğlence parkının şanına gölge düşürüyor ve felaketlerin de arkası kesilmiyor. Ailenin üzerinde bir lanet mi vardı? Yoksa Alex bir şeyler mi gizliyordu? Bu video, Vikendi adasındaki Dinoland’in daha önce hiç duyulmamış sırlarını açığa çıkarıyor. 

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