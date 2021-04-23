JNLP dosyası nedir ve nasıl açılır? JNLP dosyası açma işlemi ve program önerisi

JNLP dosyası bir ağ üzerinde yahut Web'de Java programlarının çalıştırılması ve yönetilmesi için kullanılan dosya türüdür.

JNLP Dosyası Nedir?

JNLP dosyası, Java Ağ Başlatma Protokolü, Java’yı Web yahut Ağ üzerinden çalıştırmak amacıyla kullanılan bir dosya formatıdır. JNLP dosyası, bir Java programının indirilmesi için uzak adres ve çalıştırılacak olan ilk sınıf ile alakalı olarak bilgi içerebilmektedir.

JNLP Dosyası Nasıl Açılır?

JNLP dosyaları genellikle XML dosya formatında olacaktır ve XML formatını destekleyen bir metin düzenleyici kullanılarak düzenlenebilir yahut görüntülenebilir niteliğe sahiptir. JNLP dosyaları, Java Runtime Environment (JRE) kurulu durumda olan işletim sistemi üzerinde kolaylıkla yürütülebilir. Bunun en önemli sebebi ise, JRE’nin JNLP dosyalarını açan Java Web Start teknolojisini içeriyor durumda olmasıdır. Ne amaçlı kullanıldığı ile alakalı olarak farklı JNLP dosyası türleri olabilmektedir.

JNLP Dosyası Açma İşlemi

JNLP dosyasını metin düzenleyici ile açma işlemi mümkün olabilmektedir. Ancak bu yöntem genellikle JNLP dosyasının kodunu metin düzenleyicisi üzerinden kontrol etmek ya da düzenlemek için kullanılır. Bu sebeple JNLP dosyası, yapıldığı amaç için çalışmayacaktır. Sadece bir metin düzenleyici üzerinde bir metin dosyası olarak basit bir biçimde açılacaktır.

Bu yöntemin maksadı, bilgisayarda Java kurulu olmasa dahi dosyayı açabilmeyi mümkün kılmaktır. Bu kapsamda kullanıcılar bir JNLP dosyasını açmak için not defteri yahut diğer bazı metin düzenleyicileri kullanabilme olanağına sahiptir.

JNLP dosyasına farenin sağ tuşu ile tıklanarak açılan listeden Not Defteri seçilir. Sonrasında JNLP dosyasını Not Defteri ile açtıktan sonra dosyada yer alan kodu kontrol etmek yahut düzenlemek mümkün hale gelir.

JNLP Dosyası Açma Programı

JNLP Dosyasını açmak için kullanılabilecek uygulamalar bulunmaktadır. Bunlardan biri de Java Web Start olmaktadır. JNLP dosyasını Java Web Start üzerinden açmak için izlenecek adımlar şu şekildedir;

JNLP dosyasını Java Web Start üzerinden açmak için Java 5.0 sürümünden itibaren Java Runtime Environment (JRE) paketine dahil durumdadır. JavaWS uygulamasını kullanarak, JNP dosyasını açmak isteyenler yalnızca tek bir tıklama işlemiyle tam özellikli olan uygulamaları başlatabilme olanağına sahiptirler.

Fakat kimi zaman Windows, JNLP dosyalarını açmak için varsayılan olarak ayarlanmış farklı bir uygulamaya sahip durumda olabilmektedir. Bundan dolayı da kullanıcıların Java dizininden JavaWS’yi el ile seçerek JNLP dosyalarını açmasının gerekliliği söz konusu olabilmektedir.

Bir JNLP dosyasını, Java Web Start ile açmak için JNLP dosyasına farenin sağ tuşu ile tıklanır ve açılan listeden Birlikte Aç seçeneği seçilir. Çıkan liste aşağı kaydırılır ve Bu Bilgisayarda başka bir uygulama ara seçeneği seçilir. Daha sonra konuma gidilerek " javaws.exe" seçilir. Sonrasında Java Web Start uygulaması kullanarak JNLP dosyasını açmak için Aç butonuna tıklanır.