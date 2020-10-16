Jinx Counter (Ct) - Jinx Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Verdiği fiziksel hasarlar sayesinde yetenekli karakterlerden biri olan Jinx'in diğer adı Delifişek. Üstelik kendisi gerçekten bir delidir. Piltover şehrinde yaşanan suçların bir anda artmasının sebebi o. Jinx umursamazlığıyla da ünlü olan bir karakterdir.

Jinx Counter Karşı Güçlü Rakipler

Jinx'e karşı güçlü olan bazı rakipler bulunur. Bu rakipleri doğru stratejiler ile yenmek mümkündür. Jinx karşı güçlü rakiplere Caitlyn, Vayne, Ashe, KogMaw, MissFortune, Twitch örnek verilebilir. Ayrıca Ryze, Karma, Aatrox ve Soraka da Jinx karşısında en güçlü rakiplerdir.

Jinx Counter Zayıf Rakipleri

Jinx pek çok karakterin karşısında güçlü, umursamaz ve acımasızdır. Verdiği fiziksel hasar ile karşısındaki kişinin canını sonuna kadar alabilir. Doğru kombinasyonlar uygulandığında ve kolonilerde uyumlu olduğu karakterler seçildiğinde başarıya götüren bir karakterdir.

Jinx'in güçlü olduğu rakilere Ezreal, Corki, Lucian, Draven, Varus, Sivir örnek verilebilir. Ayrıca başta Graves, Quinn, Yauso, Fiora olmak üzere pek çok zayıf rakibi bulunmaktadır.

Jinx Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Jinx'in Ay Çok Heyecanlı!, Değiştir!, Cızz!, Patlangaç!, Manyak Güçlü Ölüm Roketi isimlerinde 5 yeteneği bulunmaktadır. Bu yetenekler sayesinde rakiplerini öldürmesi çok kolaydır. Caitlyn'den sonra en iyi roket menziline sahiptir. Bu sebeple Jinx arasında mesafe olan rakiplerine karşı daha başarılıdır.

Yetenekleri sayesinde hareket hızını arttırabilen Jinx, Dan Dan ve Kılçık ile saldırı yapmaktadır. Şok tabancasını kullanarak şampiyona ciddi zararlar verir. Attığı roketlerden kurtulabilecek şampiyon sayısı azdır.

Jinx Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Jinx, roket menziline rağmen çok seçilen bir karakter değildir. Verdiği fiziksel saldırı doğru kullanılmadığı taktirde tamamen işe yaramaz olacaktır. Jinx ile savaşırken uzakta olmakta, Jinx ile rakipken yakında durmakta fayda vardır.

Jinx Counter İpuçları

Roket kullanmadan önce ölümcül tempo kazanmak rakiplerin bunalmasına yardım edecektir. Peksimet ve ayakkabı kullanımı paranın daha az harcanmasına neden olur. Early game esnasında çok mana yediği için roket kullanımına dikkat edilmelidir.