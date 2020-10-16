Jhin Counter (Ct) - Jhin Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Jhin Counter cinayetleri sanat olarak görür. İşini oldukça titiz yapan bir canidir. Jhin Counter karakterini ile oynamayı düşünüyorsanız güçlü ve zayıf karakterlerini öğrenmeniz oldukça önemlidir. Ancak ondan önce Jhin Counter ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmakta fayda var.

Jhin Counter

Jhin yaptığı cinayetlerin bir sanat olduğunu düşünen ve işlerinde oldukça temiz ve titiz çalışan bir psikopattır. Jhin aslında Ionialı bir mahkumdu fakat Ionia da bulunan karanlık güçler tarafından hapisten çıkarılmasına karar verilmiştir.

Artık İktidar meclisinin suikastçısı görevi ile çalışmaktadır. Jhin'e göre kullanmış olduğu silahlar bir resim fırçası niteliğindedir. Jhin yapmış olduğu sanatsal vahşetleri sebebi ile hem kurbanlarına hem de bu vahşeti görenlere korku salmaktadır.

Jhin Counter Karşı Güçlü Rakipler

l Bard

l Lucian

l Miss Fortune

l Varus

l Jinx

l Vayne

Jhin Counter Karşı Zayıf Rakipleri

l Varus

l Caitlyn

l Vayne

l Xayah

l Kalista

l Ashe

Jhin Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Son Perde: Bu yetenek de Jhin çok iyi bir şekilde yoğunlaşmakta ve suflörünü mega topuna çevirmektedir. Suflör bu şekilde dört kere atış yapma özelliğine sahiptir. Bu atışlar canavarlar ile minyonlara çok iyi etki etmektedir. Fakat bu atışlar isabet ettiği ilk şampiyonda duruşa geçmektedir. Suflörün atışları düşmanı bulduğu zaman yavaşlatır ve hasar almalarına sebep olur.

Suflör: Suflör Jhin'in silahının ismidir. Hasar vermeye odaklanmış oldukça hassas bir silahtır. İçerisinde dört tane mermi bulunur ve atışlarını sabit hız ile yapmaktadır. Jhin son mermisine karanlık büyü yapar. Bu sayede rakiplerine oldukça büyük hasar verir.

Esaret Çiçeği: Jhin yürürken etrafına çiçek açan ve görünmeyen Nilüfer Kapanları bırakmaktadır. Kapanlar filizlenmeye başladıklarında yakında bulunan rakiplerin yavaşlamasına neden olurlar. Yapraklar patladığında ise düşmanlar zarar görür.

İlham Ateşi: Jhin düşmanlarına büyülü bir fişek atma yeteneğine sahiptir. Bu şekilde dört hedef vurma hakkı vardır. Her başarılı atışta verdiği hasar da artmaktadır.

Trajedi: Jhin bastonunu güçlendirerek oldukça geniş bir menzilde tek bir atış yapma özelliği kazanır.