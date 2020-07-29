Jeff Bezos'tan ayrıldı, yardım kuruluşlarına 1,7 milyar dolar bağışladı

Scott, bağışlarını kuruluş amaçları siyah öğrencilere öncelik vermek olan yüksek öğrenim kurumlarına, iklim değişimi gruplarına ve sağlık kuruluşlarına yaptı.

Bağışlarını sosyal medya hesabından duyurdu ve soyadını da 'Bezos'tan Scott'a değiştirdiğini söyledi.

Forbes dergisine göre Scott, 62 milyar dolardan fazla servetiyle dünyanın en zengin ikinci kadını.

Scott ile Bezos geçen sene boşandı.

Roman yazarı Scott, Bezos ile Amazon'u kurmadan bir yıl önce evlendi. Şirketin ilk çalışanlarından biri de Scott'tu. Boşandığında, şirketin hisselerinin %4'ü Scott'a geçti.

Jeff Bezos ile boşanacağı duyurduktan kısa bir süre sonra Scott, milyarder yatırımcı Warren Buffett ile Microsoft'un eski patronu Bill Gates ile eşi Melinda'nın kurduğu 'Giving Pledge' adlı vakıf ile anlaşmıştı. Vakıf, varlıklı kişilerin servetlerinin çoğunu yardım kuruluşlarına bağışlamaları için kampanya yürütüyor.

Scott, '2020'nin ilk yarısını kalp kırıklığı ve korku ile izlediğini' söyledi ve koronavirüs salgınına dikkat çekmek için yaptığı yardımlarla ilgili bilgiler paylaştı.

Dünyanın en zengin erkeği olan Bezos, kişisel servetini yardım kuruluşlarına bağışlamamakla eleştiriliyordu.

Bezos, 2018 yılında 2 milyar dolarla bir yardım vakfı kurdu, bu yıl da iklim değişikliğiyle mücadeleye 10 milyar dolar bağışladı.

Ama Scott'un aksine, Bezos, 'Giving Pledge' adlı vakıfla anlaşma imzalamadı. Vakfın diğer imzacıları arasında Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan, Elon Musk ve eBay kurucusu Pierre Omidyar ile eşi Pam de bulunuyor.

Scott, 580 bin dolardan fazla bir miktarı ırk adaleti için mücadele eden kuruluşlara ve yaklaşık 400 bin dolar da ekonomik hareketliliği ilerletmek için çalışan gruplara bağışladı. Scott'un yardım yaptığı diğer kuruluşlar cinsiyet eşitliği, küresel kalkınma ve LGBTİ eşitliği için mücadele eden gruplardan oluşuyor.



