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Teknoloji
Haber Giriş: 22.07.2020 - 08:36,Son Güncelleme:

Jeff Bezos: 24 saatte en çok para kazanan isim

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Jeff Bezos: 24 saatte en çok para kazanan isim
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Amazon'un kurucusu olan ve servetiyle dünyanın en zengin ismi olan Jeff Bezos, aynı zamanda 24 saatte en çok para kazanan isim olma özelliğine de sahip.

Yaklaşık 189 milyar dolarlık bir servete sahip olan ve bu haliyle dünyanın en zengin ismi olan Bezos, en yakın rakibi olan Bill Gates ile aralarındaki farkı da gün geçtikçe açıyor. Gates'in 118 milyar dolar serveti bulunuyor.

Amazon hisselerinin yükselmesiyle birlikte kazancı da aynı paralelde artan Bezos, sadece 24 saat içinde servetine 13 milyar dolar ekleyerek kırılması güç bir rekora imza attı. 2012 yılından bu yana bir günde en çok para kazanan isim olan Bezos, bu şekilde devam ederse 2026 yılında trilyon dolarlık serveti olan ilk ABD'li olacak.

Bezos'un tek yatırım yaptığı şirketi elbette Amazon değil. Ünlü iş adamı, Elon Musk'a paralel olarak uzay şirketi Blue Origin'e de sahip ve bu alanda önemli çalışmalara imza atıyor. Bezos, 2013 yılında da The Washington Post'u satın almıştı.

Jeff Bezos: 24 saatte en çok para kazanan isim

AMAZON İSMİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bugün için dünyanın en büyük şirketlerinden olan Amazon'un isminin ortaya çıkmasının da ilginç bir öyküsü var. Bezos, sözlükten “A” harfiyle başlayan kelimeleri araştırırken, dünyanın en büyük nehri olarak kabul edilen Amazon nehrini bulmuş ve bu isimde karar kılmış. Amazon ismini seçmesinin sebebi ise birgün şirketinin bu kadar büyük olmasını istemesiydi.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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