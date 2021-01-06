JBL Quantum One oyuncu kulaklığı incelemesi

Bir oyuncu kulaklığı alacaksanız pek çok noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. Markası, tasarımı, ses kalitesi, ergonomik yapısı ve uyumluluk gibi birçok kriter oyuncular için hayati bir öneme sahip. Eğer sıkı bir oyuncuysanız zaten sıradan bir kulaklıkla işiniz yok demektir.

Bugüne dek pek çok oyuncu kulaklığını bu sayfada birlikte inceledik. Şimdi de sıra JBL'in yeni ürünlerinden biri olan JBL Quantum One serisinde... Ortalama 2300 TL fiyatlarında olduğu için ilk etapta negatif yaklaşsam da, ürün sunduğu özelliklerle kafa karıştıracak bir kulaklık denilebilir.

JBL QuantumSPHERE 360 desteğine sahip olan ürün, 3D ses konumlandırma sağlıyor ve sesi çok daha iyi alıyorsunuz.

JBL algoritmasının entegre kafa izleme sensörüyle dikkat çeken ürün, yan mikrofon ile özel kalibrasyon imkanı sunuyor ve bu kulaklığa özel olarak geliştirildi.



Hi-Res sertifikalı 50 mm neodimyum sürücülere sahip olan kulaklık, JBL odyologları tarafından ayarlanan ve oyun oynamak için özel olarak tasarlanan bir ses eğrisi sunuyor.

Aktif Ses İzolasyonu

Ürünün öne çıkan bir diğer özelliği de aktif ses izolasyonuna sahip olması. İstenmeyen arka plan seslerini engellemek için özel olarak tasarlanan aktif ses izolasyon özelliği ile birlikte gürültü problemi ortadan kalkıyor.

Echo engelleme teknolojisine sahip olan kulaklık, sesi kayıp olmadan daha kaliteli bir şekilde hedefe ulaştırıyor. Ürünün bir parçası olan mikrofon, isteğe bağlı olarak çıkarılabiliyor.



Çok yönlü uyumluluk

USB üzerinden PC ile kullanılmak üzere tasarlandıysa da, ürünü aynı zamanda 3.5 mm ses girişini kullanarak PS4/PS5, Xbox One X/Xbox Series S|X, Nintendo Switch ve Mac'lerle birlikte kullanabiliyorsunuz.

Discord sertifikalı

JBL Quantum One serisinin bir diğer özelliği de Discord sertifikasına sahip olması. Oyun dünyasının yakından tanıdığı iletişim platformu Discord desteğini de arkasına alan ürün, Skype gibi diğer iletişim araçlarıyla da sorunsuz kullanılabiliyor.

JBL QuantumENGINE PC yazılımı ile kulaklığı kişiselleştirebilme şansınız da bulunuyor. RGB efektlerinizi ve mikrofon ayarlarınızı 6 ayrı profilde oluşturabiliyorsunuz. Örneğin farklı oyunlar için farklı ses ayarları yapabilmek gerçekten de önemli.