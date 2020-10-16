Jayce Counter (Ct) - Jayce Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları
Üst koridorda ve birebir savaşlarda en fazla tercih edilen şampiyonlar arasında Jayce gelmektedir. İki farklı silah ve yetenek türünün bulunması ile daha güçlü hale gelen Jayce aynı zamanda oynaması kolay olmayan şampiyonlardan birisidir. Jayce şampiyonunun tüm yetenekleri, iyi olduğu şampiyonlar, kötü olduğu rakipler ve önerileri detaylı olarak derledik.
Elindeki çekicini ve zekâsını yaşadığı memleketi savunmak adına kullanan Jayce, genel olarak üst koridorda tercih edilse de bazı durumlarda orta koridorda da kullanılıyor. Jayce’in dönüşümü ve yeteneklerinin fazla olması sayesinde savaşlarda daha avantajlı olduğu da bilinmektedir.
Jayce Counter Karşı Güçlü Rakipleri
- Pantheon
- Tahm Kench
- Swain
- Dr. Mundo
- Ryze
- Sylas
- Cassiopeia
- Heimerdinger
- Cho’Gath
- Maokai
Jayce Counter Karşı Zayıf Rakipleri
- Tryndamere
- Gangplank
- Neeko
- Illaoi
- Lillia
- Olaf
- Mordekaiser
- Yone
- Teemo
- Aatrox
Jayce Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri
Haritada oldukça aktif olan Jayce, özellikle pasifi ve W yeteneği sayesinde hareket hızı ve saldırı hızı kazanmaktadır. Jayce’in pasifi ve yetenekleri şunlardır:
- Pasif / Hextech Kapasitör: Jayce dönüşümü kullanmasının ardından 1,25 saniye süre için hareket hızı kazanır ve birimlerin içinden geçebilir.
- Q / Göklere! – Şok Patlaması: Çekiç Hali: Jayce rakibine doğru sıçrar ve hasar verir. Aynı zamanda rakibi yavaşlatır. Top Hali: Rakibin üstünde patlayan ve onlara hasar veren elektrik topu fırlatır.
- W / Şimşek Sahası – Hiper Yük: Çekiç Hali: Çekiç Hali’nin pasifi vardır ve bu pasif her vuruşta mana yeniler. Aktif özelliği ise etrafındaki rakiplere hasar veren elektrik alanı yaratır. Top Hali: Jayce birkaç saldırı süresince saldırı hızı artışı elde eder.
- E / Gürleyen Darbe – Hızlandırma Geçidi: Çekiç Hali: Rakip şampiyona büyü hasarı verir onu belirli mesafede geri savurur. Top Hali: Kendisi ve takım şampiyonların hızını artıracak bir hız geçidi ortaya çıkarır. Şok patlaması yeteneği bu geçit içinde kullanılırsa menzil ve hasar artar.
- R / Merkür Topu – Merkür Çekici: Çekiç Hali: Merkür Çekici’ni Merkür Topu’na çevirebilir ve yeni yetenekler elde edebilir. Ayrıca bu dönüşüm sonrası ilk saldırısı rakibin zırh ve büyü direncinin azalmasını sağlar. Top Hali: Merkür Top’unu, Merkür Çekic’ine çeviri ve ilk saldırısı büyü hasarı verir.
Jayce Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları
Jayce şampiyonunun en büyük zayıflıklarından birisi oyun sonlarına doğru hasarının ve aktifliğinin azalmasıdır. Aynı zamanda kitle kontrolü etkisinin olmaması ve oldukça kırılgan olması da kötü yönlerinin başında geliyor.
Jayce Counter Karşı Öneriler
Jayce ile oynarken rakiplerin içine direkt dalmak yerine uzaktan E yeteneğinin top hali olan skill ile Q yeteneğinin top hali olan skill yeteneğinin kombosunu yapmaya özen gösterin. Bu sayede rakibe oldukça fazla hasar verebilirsiniz.
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