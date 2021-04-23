JAR dosyası nedir ve nasıl açılır? JAR dosyası açma işlemi ve program önerisi

JAR dosyaları, Windows üzerinde bir dosya ve kaynak koleksiyonunun kolay taşıması yahut yüklemesi için tek bir dosyada toplandığı bir ZIP dosyasına benzer yapıya sahiptir. Paket çoğu zaman bağımsız bir yapıdadır ve paketin kullanım maksadına uygun çalışması getirmesi için gereken her şeyi içerebilmektedir.

JAR Dosyası Nedir?

Bir JAR dosyası, Java ARŞİVİ anlamını taşımaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere, bir arşiv dosyası olarak varlık gösterir. JAR dosyası, taşınabilirlik ve depolama alanını azaltmak gibi çeşitli sebeplerle bir arada paketlenmiş durumda olan diğer dosyaları içeren tek bir dosya olduğu manasına gelmektedir. ZIP dosyalarına benzer bir yapıya sahip olan bir JAR dosyası esasında ZIP dosyasına benzer bir nitelik barındırır. Ancak aradaki fark, JAR dosyalarının Java Runtime Environment tarafından kullanılmak için tasarlanmış uygulamalar olmasıdır.

JAR Dosyası Nasıl Açılır?

Bir bilgisayarda bulunmakta olan JAR dosyası çalıştırılmak isteniyorsa, bu dosya türünün içinde mevcut durumda olan asıl uygulamanın çalıştırılması gerekmektedir.

JAR Dosyası Açma İşlemi

Bir Java Arşiv Dosyası olan JAR dosyası, Java dilinde yazılmış nitelikte olan bir programın ögelerini muhafaza eden bir arşiv biçimidir. Genellikle .Jar uzantısına sahip dosyalar mobil oyunlar ve uygulamalardır. Bir bilgisayarda, bu nitelikte bir arşivin içeriğini görüntülemek yahut JAR'ı bir uygulama olarak çalıştırma yöntemi denene bilir. Bir Jar dosyasının açılma işleminin gerçekleştirilmesi için birden fazla yöntem bulunmaktadır.

Bir JAR dosyasını açma işleminin gerçekleştirilmesi için atılabilecek adımlardan biri

bilgisayara bir KEmulator programı yahut benzer bir program indirmektir. KEmulator programı, her türden yazılım başlatma parametresini yapılandırmaya izin veren son derece gelişmiş bir Java emülatörü olma özelliğine sahiptir.

Öncelikle bilgisayara KEmulator yazılımı indirilir. KEmulator uygulamasında sanal karşılığını etkinleştirebilmek mümkün olmaktadır. Bunun için "Yardım" seçeneğine tıklanır ve "Klavye" seçilir. Kkemulator.cfg" dosyası, yazılımın parametrelerini içeren JAR klasöründe görüneceği unutulmamalıdır. Silinmesi durumunda, tüm ayarlar ve kayıtlar eğer bir oyun bahsi söz konusu ise silinecektir.

JAR Dosyası Açma Programı

Bir JAR dosyasının sorunsuz bir şekilde açılması işleminin gerçekleştirilebilmesi için ise Java Runtime Environment yazılımının bilgisayara yüklenmesinin gerekliliği söz konusudur. Bu uygulama bir bilgisayarda zaten yüklü durumda olabilir. Fakat bu yazılımın en son sürümünün çalıştırıldığından emin olmak için resmi siteden tekrar indirmek gerekliliği söz konusu olabilir.