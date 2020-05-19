Japonya'da uzay operasyon filosu kuruldu

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Tokyo’daki bakanlık binasında Uzay Operasyon birimi filosu için resmen göreve başlama töreni düzenlendi.

Törende filo flamasını Filo Komutanı Yarbay Ajiki Toşihide’ye teslim eden Japonya Savunma Bakanı Kono Taro, "Uzay dahil yeni nüfuz alanlarında Japonya’nın üstünlüğünü korumak önemli. Uzay koşullarını takip için hızlıca hazırlanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Başkent metropolündeki Fuçuu Hava Öz Savunma Kuvvetleri üssünde görev alacak yeni uzay filosu, Japonya’nın uzayda bulunan uydularını, şüpheli uydu ve uzay çöplerinden korumak için gözlem ve raporlama faaliyeti yürütecek.

Öte yandan filo, 2023’te tam kapasite faaliyete geçecek uzay gözlem sisteminin kurulması için Japonya Uzay Keşif Ajansı (JAXA) ve ABD ordusu ile iş birliği halinde çalışacak.

Filonun faaliyetlerini desteklemek amacıyla ülkenin güneybatısındaki Yamaguçi eyaletine izleme radarı da kurulacak.



