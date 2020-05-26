MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriJaponların insansız kargo mekiği Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı
GeriTeknoloji Japonların insansız kargo mekiği Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 26.05.2020 - 06:16,Son Güncelleme:

Japonların insansız kargo mekiği Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Japonların insansız kargo mekiği Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı
Abone Olgoogle-news

Japonya Uzay Keşif Ajansının (JAXA), insansız kargo mekiği "Kounotori9", Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) vardı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), mekiğin, taşıdığı donanımlar ve ikmal malzemeleriyle istasyona ulaştığını duyurdu. 

İstasyonun robotik kolunun 4 ton malzeme taşıyan 12 tonluk mekiği yakalayarak istasyona demirlemesini sağladığı bildirildi. 

Mekikteki donanımlar arasında istasyondan dünyaya canlı yayın yapılmasını sağlayacak bir modül, bir teleskop ve bir de mikroskop bulunuyor. 

Kounotori9, 21 Mayıs'ta uzaya fırlatılmıştı.

Adı Japonca'da "Şark leyleği" anlamına gelen Kounotori mekikleri, ilk modelinin 2009'da hizmete başlamasından bu yana ISS'ye yaklaşık 50 ton donanım ve malzeme taşıdı. 

Uzay istasyonunda 6 kişilik mürettebat görev yapıyor

NASA, JAXA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi ISS'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

Japonya'nın Kounotori mekikleri dışında Amerikan firmaları Northrop Grumman'ın "Cygnus", SpaceX'in "Dragon" isimli mekikleriyle ISS'ye kargo nakliyatı yapılıyor.

İstasyonda görevli astronot ve kozmonotlar Rus yapımı "Progress" mekikleriyle taşınıyor.

Evden çalışırken siber saldırı kurbanı olmayınMilyonlarca insan, koronavirüs salgını nedeniyle tüm günlerini evinde geçiriyor. Çocuklar eğitimlerini uzaktan eğitim modeliyle sürdürürken, çalışanların azımsanmayacak bir kısmı da evde işlerini sürdürüyor. Elbette bunu fırsat bilen siber saldırganlar da boş durmuyor ve yeni tuzaklarıyla kurbanlarını avlamaya çalışıyor. Peki evde çalışırken nelere dikkat etmeli? Telefonumuz güvenlik yazılımı kurmadan gerçekten de kendi başına güvende mi? Hacker'lar özellikle bu süreçte daha çok hangi siber saldırı yöntemlerini kullanıyor? Şirketlerin olmazsa olmazı bulut altyapısının güvenliği nasıl sağlanmalı? Bu kapsamda Trend Micro MEDİ Bölge Müdürü Yakup Börekcioğlu ve Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu; merak edilen soruları yanıtladı. (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle