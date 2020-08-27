Japon doktor, e-posta ile gönderilen ve üretilebilen solunum cihazı geliştirdi

Dr Naoyuki Ishikita, 2017 yılında uzman bir ekiple aslında anestezi cihazı üzerinde çalışma yaptıklarını, salgınla birlikte projede yer alan kendi cihazını ayırarak insanlığa yardımcı olmak istediğini ifade etti. 3D yazıcıların insan hayatına girmesiyle bu cihazı her yerde üretmek istediklerini belirten Dr Naoyuki Ishikita, koronavirüs salgınıyla birlikte solunum cihazına ihtiyaç arttığını vurguladı.



UZAYA E-POSTA İLE GÖNDERDİLER



Ishikita, solunum cihazının parçalarını bir e posta ile dünyanın herhangi bir yerinde 3D yazıcıda üretilebileceğini ifade ederken daha önce Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) gönderdiklerini söyledi. ISSte bulunan astronotlar ise e posta ile gelen bilgileri 3D yazıcıya aktararak uzayda solunum cihazının parçalarını üretmeyi başardı.



İNSANLIĞA ÜCRETSİZ SUNACAK



Dr Naoyuki, cihazı dünyaya ücretsiz olarak sunmak istediğini belirterek Neden olmasın? İnsanlara yardımcı olmak gayet doğal bir şey. Verileri paylaşırsam hayat kurtarabiliriz dedi.



