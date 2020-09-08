DHA
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Japon bilim insanları uzayda 3 yıl hayatta kalan süper bakteri keşfetti
Japon bilim insanları, uzay boşluğunda 3 yıl canlı kalabilen ve radyasyona dayanıklı bir bakteri türü keşfetti.
Japon bilim insanlarından oluşan bir ekip, Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) yapılan deneyde, istasyonun dışına yerleştirdikleri bakteriyi 3 yıl boyunca gözlemledi.
Bu süre sonunda bakterinin radyasyona maruz kalmasına rağmen hayatta kaldığı tespit edildi. Dayanıklılığından ötürü Süper Bakteri ismi verilen canlı, Deinococcus türü bir bakteri olduğu ifade edildi.
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