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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 07:17 | Son Güncelleme:

Japon bilim insanları uzayda 3 yıl hayatta kalan süper bakteri keşfetti

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Japon bilim insanları uzayda 3 yıl hayatta kalan süper bakteri keşfetti
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Japon bilim insanları, uzay boşluğunda 3 yıl canlı kalabilen ve radyasyona dayanıklı bir bakteri türü keşfetti.

Japon bilim insanlarından oluşan bir ekip, Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) yapılan deneyde, istasyonun dışına yerleştirdikleri bakteriyi 3 yıl boyunca gözlemledi.

Bu süre sonunda bakterinin radyasyona maruz kalmasına rağmen hayatta kaldığı tespit edildi. Dayanıklılığından ötürü Süper Bakteri ismi verilen canlı, Deinococcus türü bir bakteri olduğu ifade edildi.

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