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James Dyson Ödülü’nün kazananları belli oldu

#James Dyson Ödülü#Dyson#Teknoloji
James Dyson Ödülü’nün kazananları belli oldu

2021 yılı James Dyson Ödülü’nü, sağlık ve geri dönüşüm konularında çığır açacak üç proje kazandı. Bu sene ilk defa üç projenin de birincilik ödülü aldığı yarışmada her bir proje 30 bin sterlinle ödüllendirildi.

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Bu zamana kadar dünyanın 28 ülkesinden gelen genç mühendis ve bilim insanının 250’den fazla icadını finansal olarak destekleyen James Dyson Ödülü, bu sene de rekor bir katılımla gerçekleşti. Her biri birbirinden başarılı üç icat,  projelerinin sonraki aşamalarında desteklenmek üzere 30 bin sterlinle ödüllendirildi. 

HOPES projesi, 2021 James Dyson Ödülü'nün uluslararası kazananı oldu. Singapur Ulusal Üniversitesi öğrencileri tarafından icat edilen cihazla, evde glokom testi yapılabiliyor ve ağrısız bir şekilde göz tansiyonu ölçülebiliyor. 

2021 James Dyson Ödülü’nün bu seneki Sürdürülebilirlik Ödülü’nün kazananı ise Plastik Scanner projesi oldu. Delft Teknik Üniversitesi’nden Jerry de Vos’un buluşu sayesinde el tipi bir cihaz kullanılarak, düşük maliyetle geri dönüşüm adına plastikler kolayca tanımlayabiliyor.

James Dyson Ödülü’nün kazananları belli oldu

Ödülün üçüncü kazananıysa Loughborough Üniversitesi’nden Joseph Bentley tarafından icat edilen REACT cihazı oldu. Sağlık konusunda büyük bir fayda sağlayacak bu buluşla bıçaklı saldırıya uğrayan insanların kanaması durdurulabiliyor. 

Sir James Dyson, 2021 James Dyson Ödülü hakkında; “Gençlerin tasarım, mühendislik ve bilim kullanarak dünyanın sorunlarıyla baş etme isteğini görmekten keyif alıyorum. Bu yılki başvurular o kadar umut vericiydi ki, tıbbi faydaya odaklanan üçüncü bir ödül de verdik. Bir fikri ticarileştirmek çok zordur. Umarım ödülün sağladığı farkındalık ve finansal destek, bu fikirleri başarıya götüren bir atılım olur.” dedi.

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