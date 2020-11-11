Jabra Elite 85t ve Elite 75t serisi satışa sunuluyor

Elite serisinin yeni üyesi Jabra Elite 85t'de, yeni nesil bir gürültü engelleme teknolojisi sunan Jabra Advanced ANC bulunuyor. Kulaklıklardaki iki çipset, güçlü ANC becerisinin yanı sıra ses işlemesini de artırıyor. Elite 85t, HearThrough özelliği ile etraftaki ortam seslerinin de duyulmasını sağlıyor. Her iki özellik de kullanıcı tarafından ayarlanabiliyor. Yarı açık tasarım ve çoklu ANC mikrofonları sayesinde doğal ses performansı öne çıkıyor ve (tıkanma/kapanma gibi) engeller daha fazla sınırlanıyor.



Şirketin iddiasına göre yeni Jabra Elite 85t kulaklıklar kullanıcı ve karşı taraftaki kişi için 6 mikrofon teknolojisiyle (her kulaklıkta üç tane olmak üzere ikisi dışarıda ve biri de içeride) arama kalitesini artırıyor. Kulaklığın üstünde ses engelleme özelliği bulunuyor. İyileştirilmiş gürültü engelleme için tüm frekanslardaki sesleri filtreleyen kulaklığın içindeki ve dışındaki mikrofonlar da Jabra Advanced ANC'nin kullanılmasını sağlıyor.



12mm hoparlörlerle gelen ürün bununla birlikte yarı açık tasarıma sahip. Şirket, kulak jellerini oval şekilde tasarlayarak kulaklığın kulağı daha iyi kapatmasını sağlamış.









Elite 85t, ANC açıkken 5,5 saate varan dinleme süresi sunuyor. Şarj kutusu ANC açıkken 25 saate, ANC kapalıyken 31 saate varan batarya ömrü sağlıyor. Cihaz, kablosuz şarj için Qi sertifikasına sahip ve aynı zamanda tüm Qi sertifikalı şarj aletleriyle de uyumlu.



Elite 75t



Elite 75t'de halihazırda bulunan dijital ses işlemcisinden ve ANC bilgi birikiminden faydalanan Jabra, ANC'yi mevcut ürün serilerinde de kullanıma sunabiliyor.



Jabra Elite 75t serisi, Ekim 2020'den itibaren standart ANC ile birlikte satın alınabilecek. Halihazırda Elite 75t ürününe sahip olan veya satın almaya hazırlanan kullanıcılar, Jabra'nın düşük frekanslarda gürültüyü engelleyen standart ANC'sini deneyimleyebilecek.



ANC'nin yer aldığı modellerde IP55/IP57 derece dayanıklılık devam ediyor. ANC açıkken tek bir şarjda 5,5 saatlik (şarj kutusuyla birlikte toplam 24 saat) batarya ömrü sunan cihaz, ANC kapalıyken 7,5 saatlik ve toplamda 28 saatlik batarya ömrü sunuyor. Standart ANC'nin eklenmesine rağmen kulaklıkların maliyetinde herhangi bir artış olmuyor.

Liste fiyatı 1,849TL olan Jabra Elite 85t, Aralık 2020'den itibaren satışa çıkacak. Jabra Elite 75t 1,499TL, Jabra Elite Active 75t ise 1,699TL önerilen satış fiyatıyla piyasaya sunuluyor.



