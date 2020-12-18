İTÜ öğrencilerinden büyük başarı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme Mühendisliği Takımı, 14 yıldır Amerikan Mühendislik Yönetimi Topluluğu (ASEM) tarafından çevirim içi düzenlenen Öğrenci Vaka Analizi Yarışması’nda Türkiye'yi temsil etti.

Öğrenciler, 8’i ABD üniversitesi olan 9 takımı geride bırakarak, ABD dışından bu yarışmayı "ilk" kez kazanan öğrenci takımı unvanını elde etti.

İTÜ İşletme Mühendisliği Takımı Danışmanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi temsil eden tek takım olduklarını belirterek, "İTÜ olarak ilk defa bu yarışmaya Türkiye'den bir üniversite katıldı." dedi.

Yıldırım, yarışmaya 3 ay salgın nedeniyle bir araya gelmeden hazırlandıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz zor şartlar altında bir araya gelmeden iyi hazırlandı. Daha sonra öğrencilerimiz yarışmaya online olarak katıldılar. Yarışmada İTÜ'den öğrencilerimiz Hüseyin Umutcan Ay, Ayşe Nisa Akgün ve Nur Hilal Gürgöze ile Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği’nden Esra Okumuş mühendislik yönetimiyle ilgili vaka analizi sunumu yaptı. Jüri tarafından yarışmada birinciliğe layık görüldüler. Öğrenci Vaka Analizi Yarışması'nı ilk defa Amerika dışından bir üniversite öğrenci grubu kazandı. Öğrencilerimizin bu başarısına çok sevindik ve bizi çok gururlandırdı. Bu yıl online olduğu için bu yarışmaya katılabildik. Ancak ileriki yıllarda yerinde katılabilmek için kaynağa ihtiyacımız var. Kamu ve özel sektör kuruluşlarımızın sponsorluklarıyla İTÜ'lü öğrencilere desteklerini bekliyoruz."

"Şu ana kadar hiç böylesini görmedim"

İTÜ İşletme Mühendisliği Takımı Kaptanı Hüseyin Umutcan Ay ise ASEM tarafından düzenlenen yarışmanın çok prestijli bir yarışma olduğun ifade etti.

Kısa sürede yarışmaya hazırlandıklarını anlatan Ay, "Her sene düzenli olarak katılan ve yarışma hakkında bilgi sahibi olan diğer okullarla karşılaştırıldığında üzerimizde baskı vardı. Ancak gerek Türkiye’den katılacak ilk grup olmanın verdiği heyecan gerekse danışman hocamıza duyduğumuz güvenle daveti kabul ederek hemen çalışmaya başladık ve yarışmaya girdik." diye konuştu.

Ay, takım arkadaşlarının çok özverili olduğunun altını çizerek, "Sektöründe ileri gelen bir teknoloji şirketinin Covid-19 salgını altında kısa ve uzun dönem stratejilerini geliştirdiğimiz bu yarışmadan çıktığımızda iyi bir iş çıkardığımızı biliyorduk. Bir sonraki hafta gerçekleşen jüri sunumları da bizi haksız çıkarmadı ve 3 ay gibi kısa bir süre çalıştığımız bu yarışmadan birinci olarak ayrıldık." dedi.

Ay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ödül töreni ardından baş jüriden aldığımız 'şu ana kadar hiç böylesini görmedim' övgüsü ise hayatımda en gurur duyduğum anlardan birisi olabilir. Bu kadar kısa sürede bu sonucu almamızda okulumuzun verdiği işletme mühendisliği eğitimi çok etkili oldu. Eğitim sayesinde kazandığımız küresel perspektif Amerikan standartlarını aşmamızı sağlamış, içerdiği güncel metodoloji ile modern dünya sorunlarına çözüm bulmamızı kolaylaştırmış ve aynı zamanda eğitimimizin lokal odaklı bakışı ise bizi özellikle kısıtlar altında çalışma konusunda diğer yarışmacılardan özel kılmıştır. Yarışmada ülkemizi başarıyla temsil ederek birinci olduğumuz için çok mutluyuz."



