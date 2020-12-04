İTÜ Çekirdek’in Big Bang Start-up Challenge'ı sona erdi

Üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezleri arasında dünyada ilk 5’te yer alan İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi’nin her yıl girişimlerin en iyilerini belirlediği Big Bang Start-up Challenge’ta girişimcilere 54 milyon 154 bin TL’lik kaynağın ulaştırıldığı açıklandı. Big Bang’te sahneye çıkmaya hak kazanan ve fuayede yer alan 39 girişim ile ardıl yatırımlarını alan 6 İTÜ Çekirdek mezunu girişim toplamda 23 milyon 386 bin TL’lik ödül, nakit ve yatırım aldıklarını ilk kez Big Bang’te duyurdu. Bu rakamın yanı sıra 2020 yılı içerisinde yatırım alan 23 adet İTÜ Çekirdek girişimi ve mezununun 30 milyon 768 bin TL‘lik yatırımı da Big Bang’te kutlandı.

TOP 20’de yer alan girişimler arasında aldıkları ödül, nakit ve yatırımla ilk üçte yer almaya hak kazanan girişimler; 1 milyon 940 bin TL ile Syntonym; 1 milyon 558 bin TL ile Bugbounter ve 688 bin TL ile Eyecheckup oldu.

Big Bang’te konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, “Üniversitelere bağlı kuluçka merkezleri sıralamasında dünyada ilk 5’te yer alan İTÜ Çekirdek’i kurmuş ve bugünlere getirmiş İTÜ ARI Teknokent olarak, seneler içerisinde başardıklarımız bize çok daha fazla sorumluluk yükledi. Böylesine zorlu bir yılda, Big Bang’te 54 milyon TL’yi aşkın kaynağı girişimcilerimize ulaştırdığımızı duyurmanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.



İstanbul Sanayi Odası ile 5 yıldan beri süren iş birliğinin önümüzdeki dönem dikey tematik alanlarda artarak devam edeceğini belirten Dikbaş, “İTÜ Çekirdek’te önümüzdeki dönemin hedefleri arasında teknoloji tabanlı girişim ve girişimcilerin sayısını artırmak ve yeni dikey temaları küresel ölçekte duyurmak olacak” diye konuştu.

Sürdürülebilir kalkınma, dijital dönüşüm ve tasarım, yaşam bilimleri ve sağlık teknolojileri, gıda ve tarım teknolojileri gibi alanlara yeni dönemde yeni paydaşlar ekleyerek çağrı yapacaklarını belirten Dikbaş, yatırım rakamlarının da katlanarak artırılacağını söyledi.

Dikbaş ayrıca, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne, İstanbul Sanayi Odası'na, İTÜ Çekirdek paydaşlarına, yatırımcılara ve girişimcilere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Aralarında Hollanda, Singapur, Hindistan ve Rusya‘nın da bulunduğu 20 farklı ülkeden ve Türkiye’nin 81 farklı şehrinden binlerce başvuru alan İTÜ Çekirdek’in 87 yarı finalistinin sanal stantları ziyaretçiler tarafından gezilirken; bu girişimler arasından sahneye çıkmaya hak kazanan 20 girişim ise sanal Big Bang sahnesinde sunumlarını gerçekleştirdi.



