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Teknoloji
Haber Giriş: 24.08.2020 - 13:10 | Son Güncelleme:

İTÜ Çekirdek'e yapılan yatırım 20 milyon TL'yi buldu

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İTÜ Çekirdek'e yapılan yatırım 20 milyon TL'yi buldu
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Üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezleri arasında dünyada ilk 5’te yer alan İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi’nde 2020 yılının başından bu yana 15 girişim 20 milyon TL’yi aşan yatırım alma başarısını gösterdi. Böylece İTÜ Çekirdek’te 2020 ilk 7 ayında yapılan yatırımlar; İTÜ Çekirdek’te 2019’un ilk 7 ayında yapılan yatırımları dörde katladı.

Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent’in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek’te eğitim teknolojilerinden çevre teknolojilerine; ulaşım teknolojilerinden sağlık teknolojilerine kadar birçok farklı alanda, bu yılın ocak ayından bu yana yapılan yatırımlar toplamda 20 milyon TL’yi aştı. Böylece, İTÜ Çekirdek’te 2020 ilk 7 ayında yapılan yatırımlar; İTÜ Çekirdek’te 2019’un ilk 7 ayında yapılan yatırımları dörde katladı.

Konuyla ilgili konuşan İTÜ ARI Teknokent’in Direktörü ve İTÜ Çekirdek’in Kurucusu Arzu Eryılmaz, “Küresel çapta etkisini gösteren pandemi süreci kuşkusuz tüm dünyadaki şirket ve girişimcileri derinden etkiledi. Ancak bu süreçte Türkiye’nin teknoloji üreten pek çok girişiminin duraksamadan ürünlerini geliştirmeye devam ettiklerini gördük. Çok çevik hareketle ürün ve hizmetini pivot eden birçok girişim de oldu. Girişimcilerin bu çabalarının boşa çıkmadığını görüyoruz. Verilerimize göre geçen yılın ilk 7 ayında girişimlerimize yapılan yatırım tutarı 4 milyon TL iken; bu sene, ocak ayından bu yana yapılan yatırımlar dörde katlanarak 20 milyon TL’yi aştı ki yatırım sözleşmesi gereği yatırımını açıklayamayan ve değerlemesi 72 milyon TL‘yi aşan diğer girişimlerimizle birlikte toplam yatırım tutarı, aslında 20 milyon TL’nin çok daha üstünde. İTÜ Çekirdek olarak yol arkadaşlığı ettiğimiz girişimlerin gelişmelerine katkı sunmanın ve Türkiye’den Dünya’ya açılan teknolojilerin merkezi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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