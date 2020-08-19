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Haber Giriş: 19.08.2020 - 08:24,Son Güncelleme:

İTÜ Burs Programı ile DeepMind bağlarını güçlendiriyor

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İTÜ Burs Programı ile DeepMind bağlarını güçlendiriyor
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İTÜ yapay zekâ araştırmaları ve gerçek hayat uygulamaları konusunda dünya lideri olan DeepMind ile İTÜ Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans ve doktora programlarındaki kadın araştırmacılara burs sağlamak için iş birliğine başlıyor. İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu “Bu iş birliği öğrencilerimizin yapay zekâ alanındaki birikimini desteklerken, aynı zamanda ülkemizdeki yapay zekâ araştırmaları ekosistemine büyük katkı yapacaktır” şeklinde açıklamada bulundu.

DeepMind bursları finansal zorluklar nedeniyle normalde lisansüstü çalışmalara devam edemeyecek öğrencilerin yüksek lisans ve doktora yapmasına imkân sağlarken, aynı zamanda alandaki çeşitliliği de arttırmayı hedeflemektedir. Burs programı finansal desteğin yanı sıra, öğrencileri DeepMind tarafından organize edilen endüstriyel etkinliklere davet etme, uluslararası konferanslara seyahat desteği ve DeepMind araştırmacıları tarafından mentörlük alma gibi destekler de sunmaktadır.

Burslar DeepMind tarafından, bilgisayar bilimleri ve yapay zekâ alanında az temsil edilen gruplardan biri olan, İTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümündeki kadın yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilecektir. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Koyuncu “İTÜ, yapay zekâ uygulamalarında Türkiye’de lider konumundan dolayı, Dünya’nın önde gelen yapay zekâ şirketlerinden DeepMind ile iş birliği için ideal ortaktır” şeklinde açıklamada bulundu.

DEEPMIND’TAN ÖĞRENCİLERE MENTÖRLÜK

Bursiyerlere finansal desteğin yanı sıra, her bir öğrencinin DeepMind tarafında bir araştırmacı ile eşleştirileceği ve mentörlük alacağı konusu ile ilgili olarak İTÜ Rektörü Prof. Dr. Koyuncu “Bu iş birliği öğrencilerimizin yapay zekâ alanındaki birikimini desteklerken, aynı zamanda ülkemizdeki yapay zekâ araştırmaları ekosistemine büyük katkı yapacaktır. İTÜ olarak kadın araştırmacıların bilimsel dünyada görünürlüğünü arttırma konusunda çalışmalarımız devam edecektir.” şeklinde açıklamada bulundu.

DeepMind’ta eğitim ve üniversite iş birlikleri konusundan sorumlu Obum Ekeke, “İTÜ ile olan ilişkilerimizi DeepMind burs programı ile güçlendirmekten çok mutluyuz. Gelecek nesil yapay zekâ araştırmacıları yapay zekâya değişik bakış açıları getirmek zorundalar, bu yüzden de araştırmacı kitlesi çevremizdeki dünyayı temsil edebilmelidir. Lisansüstü eğitimindeki finansal bariyerleri kaldırarak ve mentörlük desteği vererek, kadın araştırmacıların lisansüstü eğitimine devam edebilmesini ve daha fazla öğrencinin lisansüstü araştırmalarında yapay zekâ alanında çalışmasını cesaretlendirmek istiyoruz.”

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