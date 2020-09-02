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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 02.09.2020 - 07:01 | Son Güncelleme:

Marmolada buz kütlesi 15 yıl içinde yok olabilir

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Marmolada buz kütlesi 15 yıl içinde yok olabilir
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Alp Dağlarının İtalya kısmında kalan ve "Marmolada" adıyla bilinen buzulun 15 yıl içinde küresel ısınma sebebiyle yok olabileceği belirtildi.

Buzulu inceleyen ve İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Padova Üniversitesinden bilim insanları, Marmolada'nın durumunun "dramatik" olduğunu ifade etti. 

Buzullarda jeoradar araştırmalarına dair çalışan Doç. Dr. Aldino Bondesan da "Buzul, son 70 yılda hacminin yüzde 80'den fazlasını kaybetti. 1954'te 95 milyon metreküp olan hacmi şu anda 14 milyon metreküp. Yok oluşuyla ilgili tahminler gittikçe yaklaşıyor. Buzul 15 yıldan daha uzun süre duramaz." açıklamasında bulundu.

Marmolada'nın durumunu takip eden bir diğer bilim insanı Doç. Dr. Mauro Varotto da buzulun hacminin inceldiğini belirtti. Varotto, buzulun yaşayan bir sistem olmadığını ve yüzeyden aşındığını, kalınlığın 1-2 metreden az olduğu noktalarda ise erimenin hızlandığını aktardı. 

İtalyan bilim insanları, yüzyılın sonuna doğru Alpler’deki tüm buzulların yok olabileceğine de dikkati çekti.

İtalyan uzmanlar ayrıca, Kovid-19 salgını sebebiyle dünyanın büyük kısmında uygulanan sıkı karantina tedbirleri sayesinde karbon salınımlarının azaldığını ancak bunun Alpler’deki durumu tersine çevirmesinin mümkün olmadığına da işaret etti.

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