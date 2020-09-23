İstenmeyen mesajlar 1 Aralık'ta son buluyor

Ticaret Bakanlığı yetkisiyle kurulan Ticari Elektronik İleti izinlerinin ve şikayet süreçlerinin yönetildiği ulusal bir platform olan İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile istenmeyen mesajlara son verilmesi hedefleniyor.

Kendi verdiğiniz izinleri görüp isterseniz kaldıracaksınız

İleti Yönetim Sistemi, hizmet sağlayıcıların arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetilebilecek. İYS ile alıcılar verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabilecek, izinsiz gönderimleri şikâyet edebilecek. Kamunun ise ileti şikâyetlerini ve şikâyete konu izinlerin zaman damgasıyla kaydını tutması mümkün olacak.

Tüm bu veriler, tek bir ulusal veri tabanında toplanacak ve Kişisel Verilerin Korunması ve kamunun denetleme görevini daha hızlı ve eksiksiz şekilde yerine getirmesine imkan verecek.

Alıcının onayı olmadan SMS, Mesaj, E-Mail gönderilemeyecek

İYS Sistemini değerlendiren Avukat Elvan Kakıcı Şimşek, sistemin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında olduğunu belirti ve ekledi:



“İYS ile Hizmet Sağlayıcılar tarafından alıcılara gönderilecek ticari iletilerin, Yönetmelik ile belirlenen istisnalar dışında alıcının onayı olmadan gönderilemeyeceği belirtilmiştir. İzin dâhilinde gönderilen iletilerde ise alıcılara ret imkânı sağlanması gerektiği açıklanmıştır.”

Verilen izinler takip edilecek

Şu anki mevcut durumda; kişilerin izni alındıktan sonra hangi firmalara izin verdiklerini takip edemediklerinin altını çizen Şimşek, “Kişi, ticari elektronik ileti izinlerini kaldırmak için kendilerine ticari elektronik iletiyle bildirilen ret imkânını her hizmet sağlayıcı için ayrı ayrı kullanmak zorunda kalıyor. Çoğu zaman bu ticari elektronik iletileri durdurmak için bir çözüme ulaşılamamakta ve taciz boyutunda süregelen iletilere maruz kalınmaktadır. Kişinin ret hakkını kullanabilmesinin kolay ve ulaşılabilir olması her hizmet sağlayıcı tarafından kişilere sağlanmalıdır.” dedi.

İYS Sistemine kayıt zorunlu

Gerçek ve tüzel kişilerin ticari elektronik ileti gönderebilmeleri için İleti Yönetim Sistemine (İYS) kayıt olmaları zorunluluğunun getirildiğini de önemle vurgulayan Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

“İYS üzerinde alıcının yani tüketiciyi ya da meslekî veya diğer amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişinin de onayının alınması gerekmektedir. Aksi takdirde alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemeyecektir.

Sisteme kayıt edilmeyen onaylar geçersiz sayılacak

İzin alımında esas olan yazılılık ilkesi olsa da elektronik sistemin elverişliliği ve hayatın olağan akışı içerisinde her izin belgesinin depolanmasının güçlüğü dolayısıyla elektronik sistem üzerinden bu izinler yürütülmektedir. Hizmet sağlayıcılar eskiden olduğu gibi yine kendileri onay alabilecekler. Ancak aldıkları bu onayları kendi sistemlerinde tutmak değil tek ulusal veri tabanı olan İYS’ ye 3 iş günü içerisinde yüklemek zorundadırlar. Ticari ileti gönderilmesine verilen onayın ispat külfeti, kanun ve yönetmelikte belirtildiği üzere hizmet sağlayıcıya yüklenmiştir. Belirtilen süre içerisinde İYS’ye kaydedilmeyen onaylar ise geçersiz sayılacaktır. 30 Kasım 2020 tarihine kadar daha önceden alınan alıcı izinlerinin “Hizmet Sağlayıcı İşletmeler” tarafından İYS’ye aktarılması gerekmektedir. Aksi takdirde aktarılmayan bu onaylar geçerli olmayacaktır.

İdari Yaptırım verilebilir

İzini bulunmayan bir kişiye ileti gönderilmesi üzerine bu kişinin şikâyette bulunması halinde ise ilgili Hizmet Sağlayıcıdan kişinin izin alınıp alınmadığı veya bu kişinin ret hakkını kullanıp kullanmadığı ile ilgili bilgi alınması ve bilgiler değerlendirilerek idari yaptırım kararlarının verilmesi gerekmektedir.

Teslimat, borç, fatura içerikli iletilerin gönderiminde onay yok

Özellikle vatandaşlar için önem arz eden bu sistemle mal ve hizmetlerini pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla promosyon, kampanya, indirim, hediye içerikli gönderdiği iletilerin onayını kolaylıkla tek bir ağ üzerinden onaylayıp reddedebilecektir. Alınan veya dolaylı yoldan kullandırılan bir hizmete ilişkin yapılan teslimat, borç, fatura içerikli iletilerin gönderiminde ise onay aranmıyor. Bu sistem 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle İYS, vatandaşlara ve kamuya açılacaktır. 16 Ocak 2021 tarihinden itibaren Hizmet Sağlayıcılar, İleti Yönetim Sistemi üzerinde onayı olmayan alıcılara, ticari elektronik iletilerini gönderemeyecektir.”



