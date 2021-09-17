İstenmeyen e-postalarla yayılan bankacılık truva atı

Haberin Devamı

2018 yılından beri aktif olan Numando, sahte pencereler kullanması, arka kapı işlevi olması ve uzak yapılandırmasını depolamak için YouTube gibi açık hizmetleri suistimal etmesiyle biliniyor. Latin Amerika kökenli bankacılık truva atları ile benzerlikler taşısa da sürekli geliştirme işareti göstermiyor.

Sahip olduğu arka kapı özellikleri, Numando’nun fare ve klavye eylemlerini taklit etmesini, makineyi yeniden başlatıp kapatmasını, sahte pencereleri görüntülemesini, ekran görüntüleri almasını ve tarayıcı süreçlerini sonlandırmasını sağlıyor. Kurbanlardan hassas bilgiler sızdırmak için sahte pencereler kullanıyor.

Yeni teknikler arasında, Numando işe yaramaz gibi görünen ZIP arşivleri kullanıyor ya da şüphe uyandıracak ölçüde büyük tuzak BMP görüntülerine sahip yükleri paket olarak gönderiyor. Bu BMP dosyaları resim görüntüleyicilerin çoğunda sorunsuz bir şekilde açılabilen, geçerli görüntüler. Numando neredeyse özellikle istenmeyen e-postalarla dağıtılıyor.

Diğer birçok Latin Amerika bankacılık truva atı gibi, Numando da uzak yapılandırmasını depolamak için açık hizmetleri (bu örnekte YouTube ve Pastebin) suistimal ediyor. Google, YouTube videolarını hemen kaldırdı.