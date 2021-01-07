İşte YouTube'un en çok izlenen oyunları
2020 yılında sadece oyun oynamadık, aynı zamanda oyunları sadece seyretmeyi de tercih ettik. YouTube'un verilerine göre bir yıl içinde 100 milyar saati aşkın oyun izlendi ve en çok izlenen oyun Microsoft'un popüler oyunu Minecraft oldu.
YouTube'un oyunculara yönelik platformu YouTube Gaming, oyunlarla ilgili 2020 yılına air rakamları paylaştı. Oyuncuların sadece oyunu oynamayıp üstüne oyunları izlemeyi tercih ettiğini açık bir şekilde ortaya koyan YouTube, 2020 yılında 100 milyar saati aşkın oyun izlendiğini duyurdu.
En çok izlenen oyun ise Minecraft oldu. Oyun, tek başına 200 milyarın üzerinde görüntüleme alarak rekor kırdı.
Minecraft'ı 75 milyar görüntüleme ile Roblox takip ederken, Garena Free Fire 72 milyar, GTA V 70 milyar ve Fortnite 67 milyar görüntüleme aldı.
YouTube Gaming, aktif oyun içeriği üreten kanallar üzerine de bir rapor yayınladı. 40 milyonu aşkın aktif oyun içeriği üreten kanalın bulunduğu belirten YouTube'a göre en çok izlenen oyun kanalları şöyle:
FGTeeV
Jelly
Flamingo
Robin Hood Gamer
ItsFunnneh
LazarBeam
Slogo
Mikecrack
Arab Games Network
Vegetta777
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