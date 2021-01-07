İşte YouTube'un en çok izlenen oyunları

YouTube'un oyunculara yönelik platformu YouTube Gaming, oyunlarla ilgili 2020 yılına air rakamları paylaştı. Oyuncuların sadece oyunu oynamayıp üstüne oyunları izlemeyi tercih ettiğini açık bir şekilde ortaya koyan YouTube, 2020 yılında 100 milyar saati aşkın oyun izlendiğini duyurdu.

En çok izlenen oyun ise Minecraft oldu. Oyun, tek başına 200 milyarın üzerinde görüntüleme alarak rekor kırdı.

Minecraft'ı 75 milyar görüntüleme ile Roblox takip ederken, Garena Free Fire 72 milyar, GTA V 70 milyar ve Fortnite 67 milyar görüntüleme aldı.



YouTube Gaming, aktif oyun içeriği üreten kanallar üzerine de bir rapor yayınladı. 40 milyonu aşkın aktif oyun içeriği üreten kanalın bulunduğu belirten YouTube'a göre en çok izlenen oyun kanalları şöyle:

FGTeeV

Jelly

Flamingo

Robin Hood Gamer

ItsFunnneh

LazarBeam

Slogo

Mikecrack

Arab Games Network

Vegetta777



