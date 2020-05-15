İşte Türkiye’nin ilk 'Konteyner Bilgisayarlı Tomografi' sistemi

Proje dahilinde, tam yalıtımlı modüler konteyner, geçici olarak stratejik açıdan önemli bir bölgeye (Cerrahpaşa Hastanesi Acil Servisi bahçesine) yerleştirildi. Böylece, Covid-19 virüsüne yakalandığından şüphelenilen kişiler, hastaneye girmelerine gerek kalmadan test edilebilecek. Bu sayede de enfeksiyon kontrolü daha iyi bir şekilde sağlanarak, hastanede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına ek bir koruma sağlanacak.

Montajı tamamen Ankara’da yapılan ve Turmaks firmasının desteğiyle gerçekleştirilen “Konteyner Bilgisayarlı Tomografi” sistemi, özel olarak üretilerek, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) kampüsünün Acil Servis bahçesine yerleştirildi. Bu çözüm sayesinde doktorlar, saniyeler içerisinde hastalarının akciğer tomografisini çekebiliyor. Sistemin bir günde 100’den fazla hastaya hizmet vermesi bekleniyor.

GE Sağlık Türkiye ve İran Genel Müdürü Nael Dabbagh, konuyla ilgili şunları söyledi: “Klinik tedavi uzmanlarının dünyanın dört bir yanında potansiyel COVID-19 hastaları için yorulmadan öncelik saptaması yaptığı, belirtileri takip ettiği ve yoğun bakım ünitelerindeki hastaların durumunu yönettiği bugünlerde bilgisayarlı tomografi sistemleri önemli bir rol oynuyor.Türkiye’ye ve en ön safta yer alan sağlık çalışanlarımıza, hastaları ve klinik tedavi uzmanlarını güvende tutan bu yenilikçi çözümle destek olabilmenin gururunu yaşıyoruz. Bu projedeki iş ortaklarımız olan Turmaks ve Bayer firmalarına desteklerinden ötürü teşekkür ederiz.”

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Kızılkılıç ise; “Koronavirüs ailesinin insanları etkileyen 7. türü olan COVID-19, özellikle akciğer tutulumu göstermekte ve oluşturduğu pnömoni bulgularıyla bilgisayarlı tomografi incelemeleri ile görüntülenebilmektedir. Kan testleri kesin tanı kriteri olmakla birlikte test sonuç süresi sıklıkla en az 6 saat, bazı hastalarda ise 1 günü aşabilmektedir. Bu süreçte hastalar tipik bilgisayarlı tomografi bulguları ile tanılanabilmekte ve hastaların erken izolasyonu ve erken tedavisi sağlanabilmektedir” dedi.

Uluslararası Rotary 2420. Bölge Dönem Guvernörü Nezih Bayındır yaptığı açıklamada, “Dünyanın en eski ve en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan Uluslararası Rotary olarak, İnsanlığa Hizmet felsefesi ile odaklandığımız 6 ana hizmet başlığımız vardır ve bunların bir tanesi de ‘Hastalıklar ile Mücadeledir’. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne bağışladığımız Konteyner Bilgisayarlı Tomografi Sistemi projesi de, bu ana başlığımız çerçevesinde planlanmış bir projedir. Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren 69 Rotary Kulübümüzün ve Uluslararası Rotary Vakfımızın katkıları ile hayata geçirilen bu anlamlı projeye vermiş oldukları destekler için GE Sağlık, Turmaks, Bayer ve Nokia firmalarına şükranlarımızı sunarız” dedi.