İşte Samsung Galaxy Z Fold 2'nin ilk görüntüsü

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, 5 Ağustos'ta yapacağı etkinlikte Galaxy Note 20 serisi telefonlarını ilk kez ortaya çıkaracak. Bu etkinlikte aynı zamanda Galaxy Watch 3 isimli yeni akıllı saatini de göreceğiz.

Şirketin bir diğer sürprizi ise ekranı katlanabilen yeni telefonu Galaxy Z Fold 2 olacak. İlk olarak Galaxy Fold isimli telefonuyla geçen yılın başlarında bizi tanıştıran şirket, sonrasında o model üzerinde çalışmalar yaparak daha iyileştirilmiş bir sürüm olan Samsung Galaxy Z Fold 2'yi karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor.

Ürünün ilk resmi basın görseli de yayınlanmış durumda. Her ne kadar bulanık görünse de, cihazı tasarımı gözler önüne seriliyor. Galaxy Note 20 serisiyle benzer bir tasarım ve renkte geldiği dikkat çeken ürün, USB Type-C arabirimini kullanıyor.

6.23 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, 60 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla geliyor. Katlanabilir ekranı 7.59 inç'i bulan ürün, 2213x1689 piksel çözünürlüğe ulaşıyor. Kamera tarafında telefonun arkasında 12 megapiksel + 16 megapiksel + 64 megapiksellik bir kamera kurulumu yer alıyor.

Ürünün fiyatı ise yaklaşık 1900 dolar olacak.



