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Teknoloji
Haber Giriş: 10.09.2020 - 08:05 | Son Güncelleme:

İşte PUBG 8.3 güncellemesi ile gelen tüm yeni özellikler

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İşte PUBG 8.3 güncellemesi ile gelen tüm yeni özellikler
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Dünyanın en yaygın oynanan oyunlarından PUBG yeni bir dev güncellemeye hazırlanıyor. PUBG 8.3 güncellemesi, Frekans Bozucu Çanta, Erangel Vapurları dahil pek çok yeniliği oyuna kazandıracak.

Sezon 8’in sona yaklaşmasıyla birlikte 8.3 güncellemesi, Mavi Bölge hasarını geçici olarak ortadan kaldıran yeni bir eşya, Erangel'e yeni bir feribot sistemi, Sanhok'ta iki yeni Takım Ölüm Maçı aşaması ve birçok yeni özellik getiriyor. 

Frekans Bozucu Çanta: Başlangıç olarak Frekans Bozucu Çanta sıralamada olmayan Karakin ve Sanhok haritalarında görünüyor. Frekans Bozucu Çanta oyuncuların Mavi Bölge içindeyken kısa bir süre için 3. seviye çanta yuvası pahasına hasar almasını engeller. Her paketin enerjisi zamanla yavaş yavaş tükenir, ancak daha sonra normal bir sırt çantasına döner. Mavi Bölge kapandığında ödediğiniz bedel kesinlikle buna değebilir.

Erangel Vapurları: PUBG'nin en tanınmış haritası Erangel, anakaradan Sosnovka Adası'na giden vapurlarla toplu taşıma yükseltmesi alıyor. Vapurların her biri, varış hareketlerinden önce kısa bir süre için her iskelede kalacak.

Diğer Oynanış Güncellemeleri: Oyuncular, yeni asist sisteminin yardım eli uzatmak isteyen tüm oyuncular için Dereceli Mod’un ötesine geçtiğini fark edecekler. Yardım eli demişken; oyuncuların bir takım üyesinin başının dertte olduğunu hızlı bir şekilde belirlemelerine yardımcı olması için takım arkadaşı savaş göstergeleri ekleniyor.

8.3 Güncellemesi resmi olarak 16 Eylül'de PC canlı sunucular için ve 24 Eylül'de konsol canlı sunucular için yayınlanacak. Güncelleme öncesi test etmek isteyen oyuncular, bugün PC test sunucusunda oynama şansına sahip.

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