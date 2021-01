İşte PS5 uyumluluğu bulunmayan PS4 oyunları

Sony ve Microsoft, beklendiği gibi yeni oyun konsollarını aynı yıl ve hatta aynı ay satışa sundu. Microsoft, Xbox Series S ile Xbox Series X isminde iki oyun konsolunu görücüye çıkarırken, Sony de disk sürücülü olan ve olmayan olmak üzere iki farklı PS5 modelini satışa çıkardı.

Yeni oyun konsollarının satışa sunulmasıyla birlikte en çok merak edilen konu ise geriye dönük uyumluluk. Yani PS5'i olanlar PS4 oyunlarını da sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor. Ancak bu durum, her oyun için geçerli olmayacak.



Sony, PS5 bünyesinde desteklenmeyen 10 oyunu dünyayla paylaştı. Bu oyunların arasında bakın hangi isimler var?

Shadwen

Joe's Diner

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man - Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Aslında listede oyuncular için çok önemli oyunlar yok; bu da sevindirici bir gelişme. Ancak bu oyunlardan birini PS5'te de deneyimlemeyi hayal ediyorsanız, yapılabilecek bir şey olmadığını söyleyebiliriz.



PS4 oyunlarının pek çoğunun PS5'te çalışabilecek olması önemli bir avantaj. Hatta Game Boost özelliği sayesinde Sony, bu oyunları PS5'te daha yüksek ve akıcı kare hızıyla ekranlara getirecek. Diğer bir deyişle oyuncular PS4 oyunlarını oynarken PS5'te daha iyi bir deneyim yaşayacak.