İşte PlayStation 5'in arayüzü: İlk kez paylaşıldı

PlayStation 5'in merakla beklenen yeni kullanıcı arayüzü ortaya çıktı. Yeni arayüz, hayli dikkat çekici özelliklere sahip ve ilk izlenim oldukça iyi. Sony tarafından yapılan açıklamaya göre yeni arayüz bir "Kontrol Merkezi" ile geliyor. Bu merkez, PlayStation 5'te ihtiyaç duyulacak hemen her şeye anında erişim sağlanmasını sağlayacak. Kullanıcılar, PlayStation 5'in kumandası DualSense'in üzerinde yer alan PlayStation logolu tuşa basarak, Kontrol Merkezi'ne erişebilecekler.

PlayStation 5'in arayüzü, yeni bir bölüme de ev sahipliği yapacak. "Etkinlikler" ismiyle gelen bu bölüm ile birlikte oyuncular; yeni oyun fırsatlarına ulaşabilecek, kaçırılan gelişmeler yeniden görüntülenebilecek veya oyuncular, bu bölümü kullanarak bir oyundaki farklı seviyelere kolaylıkla erişebilecek. Bu bölüm için oluşturulan kartlara da doğrudan Kontrol Merkezi üzerinden erişebilecek olan kullanıcılar, resim içinde resim özelliğini kullanarak da bazı kartlara doğrudan erişebilecekler.



Yeni arayüzde gezinmek, oyunlar arasında geçiş yapmak, çevrimiçi oyunlara girmek çok daha hızlı olacak. Bu arayüzün 4K çözünürlük sunan televizyonlar için de uygun olarak tasarlandığını belirtmek gerekiyor.



