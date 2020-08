İşte Nintendo Switch için çıkacak yeni oyunlar

Videonun öne çıkan özellikleri arasında haydut görünümlü zindan gezgini Hades, hileli kart macera oyunu Card Shark ve Hindu ve Bali mitolojisinden esinlenen ve bugün Nintendo Switch için çıkacak olan bir aksiyon macera oyunu olan Raji: An Ancient Epic yer alıyor. Video, 23 Eylül'de Untitled Goose Game için ücretsiz iki oyunculu bir güncellemenin geleceği duyurusuyla sona erdi.

Hades - Supergiant Games: Hades, Bastion'un hızlı tempolu aksiyonundan Transistor'un zengin atmosferine ve derinliğine kadar Supergiant'ın eleştirmenlerce beğenilen oyunlarının en iyi yönlerini birleştiren bir haydut benzeri zindan gezginidir. Ölümsüz Yeraltı Prensi olarak oyuncular, Olympus'un güçlerini ve efsanevi silahlarını kullanarak kendisinin kötü şöhretli ölü tanrısının pençelerinden kurtulacak, güçlenecek ve hikayenin daha fazlasını çözecek. Binlerce uygulanabilir karakter yapısı ve tamamen seslendirilmiş renkli, hayattan daha büyük karakterler, sürekli değişen Yeraltı dünyasından her kaçış girişiminin benzersiz olmasını sağlar.

Hypnospace Outlaw - Tendershoot, Mike Lasch, ThatWhichIs Media ve Xalavier Nelson Jr. ve No More Robots: Bu 90'ların internet simülatöründe, oyuncular çok çeşitli web sitelerini araştıracak, masaüstlerine faydalı indirmeler ekleyecek, bilgisayar virüslerinden kaçacak ve Hipnospace Devriye Departmanında bir Uygulayıcı olarak sanal kötüleri alt edecek. Hypnospace Outlaw, 27 Ağustos'ta Nintendo Switch'e çıkıyor. Oyun bugün Nintendo eShop'ta ön siparişe açılacak ve ücretsiz bir demo sürümü de indirilebilecek.

Spiritfarer - Thunder Lotus: Spiritfarer Stella olarak, ölülerin ruhlarını, el yapımı feribotunuzla denizlerin ötesine taşıyarak ölümden sonraki yaşama girmelerine yardımcı olun. Elle çizilmiş sanat eserleri ve animasyonlar içeren bu yönetim oyununda, yolcularla arkadaş olabilir, feribotunuzu özelleştirebilir ve geliştirebilir ve yaratıcı bir dünyayı keşfedebilir veya rüzgar sizi nereye götürürse oraya gidebilirsiniz.





Garden Story - Picogram and Rose City Games: Garden Story, oyuncuları yeni atanan Guardian of The Grove, Concord olarak topluluğu yeniden inşa edecekleri sağlıklı ve keyifli bir dünyaya davet ediyor. İstilacı Rot ile savaşmak, arkadaşlıklar geliştirmek, değerli kaynakları toplamak, binaları restore etmek ve evlerini yeniden inşa etmek için hayat dolu bir adadan geçecekler. Garden Story 2021’de çıkacak.

Subnautica ve Subnautica: Below Zero - Unknown Worlds Entertainment: Subnautica'da oyuncular, düştükleri gezegenin gizemini ortaya çıkarmak için kaynakları toplayarak, su altı yapıları oluşturarak ve vahşi yaşamı alt ederek geniş bir uzaylı sualtı dünyasının derinliklerini keşfederler. Subnautica ve Subnautica: Below Zero 2021’de çıkacak.

Takeshi and Hiroshi - Oink Games Inc.: Stop-motion animasyon ve RPG dünyaları Takeshi ve Hiroshi'de birleşiyor. 14 yaşındaki hevesli oyun tasarımcısı Takeshi olarak oyuncunun amacı, küçük kardeşleri Hiroshi'yi oyunlarının son bölümüyle eğlendirmek. Takeshi'nin doğaçlama yapması gerekiyor: Hiroshi'nin büyük zorlukların üstesinden gelmesine izin verme hedefi olsa da, kaybetmesini de önlemek istiyor.

Raji: An Ancient Epic - Nodding Heads Games and Super.com: Bu yoğun aksiyon macera, eski Hindistan'da geçiyor ve Hindu ve Bali mitolojisinden ilham alıyor ve Nodding Head Games, Hindistan'ın Pune şehrinde bulunuyor. Tanrılar tarafından seçilen genç bir kız, insan aleminin şeytani istilasına karşı duruyor. Kaderi, küçük erkek kardeşini kurtarmak ve güçlü iblis efendisiyle yüzleşmektir.

Bear and Breakfast - Gummy Cat Studio ve Armor Games Studios: Bear and Breakfast, terk edilmiş bir kulübeyi başarılı bir B & B'ye dönüştürmeye çalışan iyi niyetli bir ayı olan Hank olarak oynadığınız rahat bir yönetim macera oyunudur. İş genişledikçe, ormanın gizemleri de büyür ve yakında Hank kendini vahşi doğanın kendisinden daha derin bir komployu ortaya çıkarırken bulacaktır. Bear and Breakfast, bina, yönetim ve keşif unsurlarını derin özelleştirme ve bolca yan görevle birleştirir.

A Short Hike - Adam Robinson-Yu ve Whippoorwill: Hawk Peak Provincial Park'ın huzurlu dağlık manzaralarında yürüyüş yapın, tırmanın ve uçun. A Short Hike, işleri kendi hızınızda almak, kendi yolunuzu seçmek ve sizi nereye götürdüğünü görmekle ilgili bir oyundur. Yol boyunca diğer yürüyüşçülerle tanışacak, gizli hazineleri keşfedecek ve etrafınızdaki dünyanın güzelliğinin tadını çıkaracaksınız.

Card Shark - Nerial and Devolver Digital: Tamamen kartlarınızı doğru oynamakla ilgili, şık bir şekilde resimli macera oyunu olan Card Shark'ta, 18. yüzyıl Fransız toplumunun zirvesine doğru yol alın ve hile yapın. Masadan masaya olan yolculuğunuzda, kart hileleri repertuarınızı oluşturmanız ve bahisler her zamankinden daha fazla yükseldikçe haksız kazançlarınızı dikkatlice yönetmeniz gerekir. Ancak dikkatli olun - eğer hileniz açığa çıkarsa, hayatınızla kumar oynarsınız.

Torchlight III - Echtra Games, Inc. ve Perfect World Entertainment: Beğenilen aksiyon RPG Torchlight II'nin devamı niteliğindeki Torchlight III, oyuncuları her zamankinden daha fazla şöhret, şan ve hazine arayışı için sınıra götürüyor. Önceki oyunun olaylarından bu yana bir yüzyıl geçti ve Ember Empire düşüşte. Şimdi Novastraia bir kez daha istila tehdidi altındadır ve oyuncular toprağı kötü Netherim ve müttefiklerine karşı savunmak için harekete geçmelidir. Çok sevilen evcil hayvanlar yeni beceri seçenekleriyle geri döndü ve oyuncular artık kendi kalelerini de inşa edebilecekler.



Manifold Garden - William Chyr Studio LLC: Fizik kanunlarını yeniden canlandıran bir oyun olan Manifold Garden'da akıl almaz bulmacalarla dolu güzel bir dünyaya adım atın. Geometri her yönde sonsuza kadar tekrar eder ve düşmek sizi başladığınız yere geri götürür. İlerlemek için, bakış açınızı değiştirmek ve dünyayı yeni şekillerde görmek için yer çekimini manipüle etmeniz gerekecek.

Evergate - Stone Lantern Games ve PQube Limited: Evergate, oyuncuların yaşam, ölüm, uzay ve zaman yolculuğunda çocuksu bir ruh olan Ki'yi kontrol ettiği öbür dünyada geçen rüya gibi bir 2D bulmaca platform oyunudur. Yenilikçi Soulflame mekaniği zamanı yavaşlatma gücü verir ve oyunculara bu güzel ama unutulmaz dünyada nasıl gezinmeyi seçecekleri konusunda büyük esneklik sağlar.

Untitled Goose Game - House House ve Panic: Korkunç bir kazdan daha belalı ne olabilir? İki korkunç kaz! Popüler sandbox oyunu için ücretsiz iki oyunculu güncelleme 23 Eylül'den itibaren sunulacak.

Sunum, ayrıca 2020 ve 2021'de Nintendo Switch'e gelecek olan daha fazla indie oyunun önemli bir bölümünü de içeriyordu: 21 Ağustos'ta çıkan Hidden Layer Games ve Chucklefish'ten INMOST, Timberline Studios'tan The Red Lantern ve Studio Zevere'den She Dreams Elsewhere, ikisi de yakında geliyor.

Oyun Nintendo Switch Avrupa çıkış tarihi Raji: An Ancient Epic 18 Ağustos 2020 Takeshi and Hiroshi 18 Ağustos 2020 A Short Hike 18 Ağustos 2020 Manifold Garden 18 Ağustos 2020 Evergate 18 Ağustos 2020 Spiritfarer 18 Ağustos 2020 Hypnospace Outlaw 27 Ağustos 2020 Untitled Goose Game

(free two-player update) 23 Eylül 2020 Torchlight III Sonbahar 2020 Hades Sonbahar 2020 Subnautica 2021 başları Subnautica: Below Zero 2021 başları Bear and Breakfast 2021 Card Shark 2021 Garden Story 2021

Oyun Nintendo Switch Avrupa çıkış tarihi INMOST 21 Ağustos 2020 Struggling 27 Ağustos 2020 Going Under 10 Eylül 2020 The Red Lantern Sonbahar 2020 Unrailed! Sonbahar 2020

Demo mevcut Grindstone Sonbahar 2020 GONNER2 Sonbahar 2020 Haven 2020 She Dreams Elsewhere 2021 başları