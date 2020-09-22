İşte karşınızda Logitech MX Anywhere 3 fare

Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte pek çok etkinlik internet üzerinden yapılır oldu. Bu kapsamda Zoom başta olmak üzere video konferans uygulamalarına olan ilgi de hayli arttı. Bu süreçte webcam ve diğer ürünleriyle öne çıkan Logitech ise yeni ürünü Logitech MX Anywhere 3 isimli yeni fare modelini duyurdu.

Darkfield sensörü ile birlikte 4000 DPU seviyene kadar çıkabilen ürün, Bluetooth LE teknolojisini kullanıyor ve alıcıdan bu sayede 10 metreye kadar uzaklaşabilmek mümkün hale geliyor. Cihazın üst kısmında ve yanında iki kontrol tuşu yer alırken, ayrıca bir tekerlek ve bir de mod geçişi yapmak için kullanılan tuş bulunuyor.



Oldukça hassas olan tekerlek tuşu ise saniyede 1000 satır kaydıracak kadar hızlı bir yapıda bulunuyor. Modlar arasında otomatik geçiş yapabilen Logitech MX Anywhere 3, içinde 500 mAh kapasiteli bataryaya sahip. Bu sayede 70 güne kadar batarya ömrü sunan ürün, bir saat şarj olduğunda ise 3 saat kullanım ömrüne sahip oluyor.

USB Type-C girişine sahip olan ve bu giriş üzerinden şarj edilebilen ürün, Zoom uygulamasına özel bir tarafı da var. Yan iki tuş, Zoom uygulaması özelinde ayarlanabiliyor. Bu sayede video sohbetlerde mikrofon kapatma, kamerayı kontrol etme gibi işlevleri farenin üzerindeki bu tuşlarla hızlıca yapabiliyorsunuz.

Word, Chrome ve Photoshop gibi uygulamalar için özel tuş ayarı da barındıran cihazın fiyatı ise 799 TL olarak belirlendi.



