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A.A.
Haber Giriş: 16.12.2020 - 06:22 | Son Güncelleme:

İşte Japonya'nın en çok indirilen oyunu: Toon Blast

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İşte Japonya'nın en çok indirilen oyunu: Toon Blast
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Dünyanın en büyük mobil oyun şirketleri arasında yer alan Peak'in geliştirdiği Toon Blast, Japonya'da yılın en çok indirilen oyunu oldu.

Dünyanın en büyük mobil oyun şirketleri arasında yer alan Peak açıklamasına göre, Toon Blast, App Store ve Google Play platformlarında 2020 yılını ilk sırada tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü, Toon Blast'ın 2017 yılından bu yana Japonya'da oynandığını belirterek, "Japon kullanıcılarımız Toon Blast'ı çok sevdiler. Japonya mobil uygulama pazarı, ABD'nin ardından dünyada ikinci sırada bulunuyor." ifadelerini kullandı.

"Toon Blast, çok önemli bir başarı elde etti"

Peak olarak Japonya'ya tam anlamıyla geçen yıl odaklanmaya başladıklarını aktaran İnönü, şunları kaydetti:

"Bir yıl içinde ülkede App Store ve Google Play'de indirme oranımız yüzde 41 büyürken, gelirlerimiz iki platformda toplamda yüzde 126 artış kaydetti. ABD'de olduğu gibi bu dev pazarda da çalışmalarımızın karşılık bulduğunu görmek bizi sevindiriyor ve daha büyük başarılar için motive ediyor. 2020 yılında Japonya'da 5 milyondan fazla yeni kullanıcı Toon Blast'ı telefonlarına indirdi.

İşte Japonyanın en çok indirilen oyunu: Toon Blast

En çok indirilenler listesinde genelde piyasaya yeni sunulan oyunları görmeye alışığız. 3 yıllık geçmişi bulunan Toon Blast, bu anlamda da çok önemli bir başarı elde etti. Ülkeye özel olarak yürüttüğümüz pazarlama faaliyetlerinin bunda büyük rolü var. Hız kesmeyeceğiz, bu ay içinde başlamasını planladığımız reklam kampanyamız ile de Japonya'daki televizyon kanallarında yüksek görünürlük elde edeceğiz."

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz? Son teknolojiyi kullanan akıllı telefonlar sundukları özellikleriyle kullanıcıların pek çok açıdan hayatını kurtarıyor, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Peki telefon alırken nelere dikkat etmeli?
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