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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 06.08.2020 - 14:56,Son Güncelleme:

İşte dünyanın en hızlı Android telefonları

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İşte dünyanın en hızlı Android telefonları
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Telefonların performansını ölçen AnTuTu testlerine göre Temmuz ayının en hızlı Android telefonları bakın hangi modeller oldu?

Telefonların performansını ortaya koyan ve pek çok editörün incelemelerinde baz aldığı AnTuTu'da bugüne dek binlerce telefon testlere tabi tutuldu. İşlemcinin performansından batarya ömrüne pek çok açıdan telefonları karşılaştıran ve telefonlar arasında performansa göre sıralama yapan AnTuTu, Temmuz ayının en hızlı Android telefonlarını da belirledi.

iPhone'lar bu listeye dahil değil; zira App Store üzerinden AnTuTu uygulamasını indirebilmek mümkün değil. 

İşte Temmuz ayının en hızlı Android telefonları:

1. Oppo Find X2 Pro
2. Oppo Find X2
3. Redmi K30 Pro
4. Xiaomi Mi 10 Pro
5. vivo iQOO Neo3
6. Oppo Ace 2
7. Vivo X50 Pro+
8. Realme X50 Pro 5G
9. Meizu 17 Pro
10. Vivo iQOO 3

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