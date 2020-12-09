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Teknoloji
Haber Giriş: 09.12.2020 - 07:13 | Son Güncelleme:

İşte dünyanın en çok satan akıllı saat markası

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
İşte dünyanın en çok satan akıllı saat markası
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Akıllı bileklik ve akıllı saat satışları gün geçtikçe artıyor. IDC'nin yayınladığı ve 2020 yılını kapsayan rapora göre bakın ipi göğüsleyen isim hangisi?

Giyilebilir elektronik cihaz satışı gün geçtikçe artıyor. Sadece 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 125 milyon ürün satıldı. Bu rakam da aslında pazarın potansiyelini gözler önüne seriyor. Diğer yandan 2019 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında da satışların yüzde 35 oranında arttığı dikkat çekiyor.

İşte dünyanın en çok satan akıllı saat markası

Giyilebilir cihaz denildiğinde ise akla ilk gelen ise akıllı saat ve bileklikler... Akıllı saat pazarının yüzde 33'lük kısmı Apple'ın elinde. Bu oranla birlikte Apple, dünyanın en çok satan akıllı saat markası konumunda. Apple'ın hemen arkasından da Xiaomi, Huawei ve Samsung geliyor. Fitbit ve BoAt da listede 5. sırayı paylaşıyor. Bu iki şirketin aynı dönemde 3.3 milyon giyilebilir cihaz sattığı öğrenildi.

Dünya genelinde fiyatların düşmesiyle saat ve bilekliklerin daha ulaşılabilir hale gelmesi ise satışların artmasında önemli bir rol oynadı.

İşte dünyanın en çok satan akıllı saat markası

Akıllı saat ve bileklik satışları karşılaştırıldığında ise başabaş gittiği dikkat çekerken, giyilebilir cihaz satışının büyük kısmının kablosuz kulaklıklar olduğu da dikkat çekiyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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