MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleriİşte dünyanın çok kullanılan dijital müzik uygulamaları
GeriTeknoloji İşte dünyanın çok kullanılan dijital müzik uygulamaları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 06.04.2020 - 08:49,Son Güncelleme:/

İşte dünyanın çok kullanılan dijital müzik uygulamaları

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
İşte dünyanın çok kullanılan dijital müzik uygulamaları
Abone Olgoogle-news

Yıllar önce kullanıcıların kaset, CD ve DVD'lerden takip ettiği şarkılar ve müzikler, gelişen teknolojiyle artık telefonlara rahatça sığıyor ve internet sayesinde nereye gidersek gidelim dev bir müzik arşivini de yanımızda taşıyoruz. Peki en popüler dijital müzik platformu hangisi?

Counterpoint Research, 2019 yılı boyunca en çok kullanılan dijital müzik platformlarının listesini yayınladı. Geçen sene müzik servislerine abone olanların sayısında 2018'e kıyasla yüzde 32 oranında bir artış kaydedilirken, toplamda 358 milyon kullanıcının telefonu veya bilgisayarı üzerinden müzik servislerinden birini kullandığı vurgulandı.

Yayınlanan listeye göre ilk sırada Spotify yer alıyor. Dijital müzik servisi kullananların yüzde 35'i Spotify'ı tercih ederken, Spotify'ı yüzde 19'luk oranıyla Apple Music izliyor. Üçüncü sırada Amazon Music yer alırken, Tencent Music de yüzde 11 kullanım oranına sahip. YouTube Music ise henüz yeni bir servis olmasına karşın yüzde 6'lık pazar payını elinde bulunduruyor.

İşte dünyanın çok kullanılan dijital müzik uygulamaları

Raporu yayınlanan şirkete göre 2020 yılında dijital müzik servislerini kullananların sayısı daha da artacak ve yüzde 25'lik artışla 450 milyon kullanıcıya ulaşacak.

Sennheiser'ın yeni kablosuz kulaklığını inceledikSennheiser, yeni kulak üstü kablosuz kulaklığı Momentum Wireless 3 ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kurulumu hayli kolay olan ürünü Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk ile Hürriyet'in Video Prodüksüyon ekibinden Koray Taşan birlikte inceledi.
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle