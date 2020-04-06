İşte dünyanın çok kullanılan dijital müzik uygulamaları

Counterpoint Research, 2019 yılı boyunca en çok kullanılan dijital müzik platformlarının listesini yayınladı. Geçen sene müzik servislerine abone olanların sayısında 2018'e kıyasla yüzde 32 oranında bir artış kaydedilirken, toplamda 358 milyon kullanıcının telefonu veya bilgisayarı üzerinden müzik servislerinden birini kullandığı vurgulandı.

Yayınlanan listeye göre ilk sırada Spotify yer alıyor. Dijital müzik servisi kullananların yüzde 35'i Spotify'ı tercih ederken, Spotify'ı yüzde 19'luk oranıyla Apple Music izliyor. Üçüncü sırada Amazon Music yer alırken, Tencent Music de yüzde 11 kullanım oranına sahip. YouTube Music ise henüz yeni bir servis olmasına karşın yüzde 6'lık pazar payını elinde bulunduruyor.



Raporu yayınlanan şirkete göre 2020 yılında dijital müzik servislerini kullananların sayısı daha da artacak ve yüzde 25'lik artışla 450 milyon kullanıcıya ulaşacak.