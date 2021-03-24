İşte Bill Gates'in "Dünya'yı kurtarma" planı: Püskürtme projesine destek verdi.

Koronavirüs pandemisi gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Ancak gezegenimizi bekleyen daha büyük bir tehlike var; Küresel Isınma!

Küresel Isınma'ya karşı daha önce katıldığı pek çok platformda uyarılarda bulunan Bill Gates ilk adımı attı.

Milyarder iş insanı Dünya’yı soğutmak için stratosfere milyonlarca ton toz kireçtaşı püskürtme projesine destek verdi.

Harvard Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları tarafından geliştirilen projenin ilk denemesi bu yıl yapılacak.

Haziran ayında yapılacak ilk deneme kapsamında yeryüzünden 12 mil yüksekliğe çıkacak balonlar stratosfere 2 kilogram toz kireçtaşı sıkacak.

TESTİN MALİYETİ 3 MİLYON DOLAR

ABD basınında yer alan haberlere göre, sadece bu test için 3 milyon dolar harcanacak.

Projemim nihai amacı tonlarca toz kireçtaşını bu bölgeye yerleştirerek Güneş'ten gelen ışınları azaltmak ve gezegeninin ısınını düşürmek.

Başka bir deyişle bu proje ile 'Güneş'i kısmak' isteyen bilim insanları Küresel Isınma'ya bu adım ile çare bulmak istiyor.

Ancak bazı çevreler bu projenin hava sistemleri için feci sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.