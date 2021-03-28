İşte 2021'in en iyi akıllı telefonu

Teknoloji devlerinin kıyasıya rekabetine sahne olan akıllı telefon piyasasının en iyisi belli oldu.

Consumer Reports, 2021'in en iyi akıllı telefonunu belirlemek için yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Şirket geçtiğimiz yılın en iyi akıllı telefonu olarak Güney Kore merkezli Samsung'un Galaxy Note 20 Ultra modelini göstermişti.

Son yayınlanan rapor ile zirvede yer alan şirket değişti. 2021'in en iyi akıllı telefonu Apple'ın ürettiği iPhone 12 Pro Max olarak açıkladı.

A14 Bionic işlemcisi, OLED ekran, daha büyük ekran, kamera teknolojisi ve 5G desteğiyle gelen cihaz geçtiğimiz yılın son aylarında görücüye çıkarılmıştı.

iPhone 12 Pro Max ile zirveye oturan Apple'ın yeni nesil iPhone modellerini ise bu yılın eylül ayında tanıtması bekleniyor.