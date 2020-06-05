İstanbul'daki Apple mağazalarıyla ilgili önemli gelişme

Apple Zorlu ve Apple Akasya, 8 Haziran Pazartesi günü kapılarını yeniden açıyor. Ancak pandemi sonrası Apple mağazalarında da sıkı tedbirler alınmış durumda. Mağazalar içinde müşterilerin ve çalışanların sağlıklı kalmaya devam etmesini sağlamak için sıcaklık kontrolleri, sosyal mesafe önlemleri ve maske kullanımı gibi önemli güvenlik prosedürleri olacak. Apple'ın sosyal mesafe protokolü mağazada bir seferde sınırlı sayıda ziyaretçi anlamına geleceği için, alışveriş yapmak isteyen müşterilerin mağazaya randevusuz girişlerinde gecikmeler olabilir.

Yeni dönemde Apple mağazalarındaki işleyiş nasıl olacak?



Mağazaların kapalı olduğu dönemde gelişmiş sosyal mesafe önlemleriyle nasıl hizmet verebileceği konusunu değerlendiren Apple, Genius Bar’da servis ve destek vererek mağaza içindeki insan sayısını aktif olarak yönetmeyi planlıyor. Ürün satın almak isteyen müşteriler için eve veya ofise gönderim veya mağazadan teslim alma olanakları dahil birçok online satın alma seçeneği de zaten mevcut.

Şimdilik sınırlı saatlerde ve sosyal mesafeyi korumak için birçok protokol uygulanarak çalışılacak. Mağazadaki kişi sayısı aktif olarak sınırlanacak ve Genius Bar’da servis ve destek sunmaya öncelik verilecek. Mağaza içindeki kişi sayısı yakından takip edildiği için müşteriler mağazaya girmeden önce beklemek durumunda kalabilir. Ayrıca mağazaya maske ile giriş yapılabilecek.



Apple'ın İstanbul'da bulunan iki mağazasının çalışma saatleri ise farklılık gösteriyor. Buna göre Apple Akasya saat 12:00'den 20:00'ye, Apple Zorlu ise 10:00'dan 18:00'e kadar açık olacak.



Apple ürünleriyle ilgili onarıma veya yardıma ihtiyaç duyan müşterilere gelince... Bunun için müşteriler Apple Destek uygulamasını kullanabilir veya getsupport.apple.com adresini ziyaret ederek telefon veya online sohbet dahil tüm destek seçenekleri hakkında bilgi alabilir. Apple, ayrıca gönderimli onarım servisi de sunuyor.



Alınan önlemler, çalışma saatleri ve tüm alışveriş yöntemleri ile ilgili ek bilgi için apple.com/tr/retail adresine bakabilirsiniz.



