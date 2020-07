İstanbul’da elektrikli scooter’lar için düzenleme çağrısı

Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Ulaşıma katkısı çok güzel. Aynı şekilde çevreye katkısı da güzel. Yaptığımız anketlerde de elektrikli bu araçlara vatandaşın ilgisi var. Ama başladığı yerde bitirmemek için telafisi mümkün olmayan kazalara meydan vermemek için güvenlik tedbirlerini almamız lazım. Bu açıdan mevzuatımızda bazı değişiklikler yapmamız lazım. Yeni araç cinslerini, yeni teknolojileri ilave etmemiz lazım. Buna ait güvenlik tedbirlerinin de alınması gerekiyor. Buna karşılık olarak sıkı bir eğitim ve denetim verilmeli. Bu şekilde kazalara karışma ihtimali fazla. Ülkemizde maalesef trafik kazalarının yüzde 99’u insan hatasından kaynaklanıyor. Yasada bu düzenlemeleri görmemiz gerekiyor. Yolda da bunun tedbirlerini görmeliyiz" ifadelerini kullandı.



"TRAFİĞE ÇIKMALARI AÇIKÇA RİSK"



Elektrik scooter’ların bir düzenleme yapılmadan trafiğe çıkmasının risk olduğunu ifade eden Mustafa Ilıcalı, "Trafiğe çıkmaları açıkça risk. Katkısı çok fazla. Riski minimize etmek için gerekli düzenlemeleri mutlaka yapmak lazım. Bisiklet ve elektrikli scooter çok güzel bir ulaşım aracı. Anketlerde vatandaş tercihini belirtiyor. Bunun için acil olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu düzenleme yapılmalı. Okulların açılmasından önce yapılmalı. Çünkü çok katkısı olabilir. Bu düzenlemeyi bir an önce yapmak lazım" diye konuştu.



"İKİ KİŞİ ASLA BİNEMEZ"



Elektrikli scooter’larda en çok yapılan hatalı kullanımlara da değinen Ilıcalı, "İki kişi asla binemez. Binme yeri olsa bile binilmemeli. Buradaki denetimi çok güçlendirip insanlarda da bilinç oluşturulabilir. 18 yaşın altında bir kişi otomobil kullanabilir mi? Trafiğin içinde başka araçlarla beraber hareket ediyor. Özel bir yolu da yok. Bu nedenle kanun burada bir yaş sınırı belirliyor. Burada ehliyet alma yaşı olan 18 yaş esas alınmış" şeklinde konuştu.



"GEREKLİ İZİNLERİMİZİ ALIYORUZ"



İstanbul’un yanısıra birçok ilde faaliyet gösteren elektrikli scooter firmasının kurucusu Alper Öktem, sistemle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Öktem, "Martı’yı ben 2018 senesinin Eylül, Ekim aylarında kurdum. Los Angeles’ta bir iş seyahatim sırasında bu scooterları görmüştüm. Fikir olarak çok hoşuma gitti. Martı bu alanda faaliyet gösteren dünyadaki ilk beş firmadan bir tanesi. Çok hızlı harekete geçtik. Bizim yapmaya çalıştığımız ulaşımda bazı tıkanmış noktalarda faydalı olabilmek. Şu an çok konuşulan yerli teknoloji hamlesinin bir parçası olabilmek, istihdam yaratmak, teknolojide yeni bir soluk getirmek" diye konuştu.



İstanbul’da her bölgede martı olmadığını belirten Öktem, "Biz düzenli olarak talebi ölçüyoruz. İstanbul’u yakından tanıyoruz. İstanbul’da martının ihtiyaç olduğu yerlere elimizden geldiğince hizmet vermeye çalışıyoruz. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Biz de bir Türk firmasıyız. Bu ülkede izin almadan hiçbir şey yapamazsınız. Biz devletimizle çok yakından çalışıyoruz. Gerekli izinlerimizi alıyoruz. Tüm vergilerimizi ödüyoruz. Bu şekilde de büyümeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"KİMLİK DOĞRULAMAMIZI YAPIYORUZ"



Firma tarafından belirlenen yaş sınırı 18. Ancak 18 yaşından küçük çok sayıda kişi martıyla seyahat ediyor. "Martıdaki talep sokaktaki insan sayısına bağlı" diyen Öktem, "Pandemi döneminde çok ciddi talep kaybı yaşadık. Sosyal mesafenin korunabildiği bir araç olduğu için insanlar talep ediyorlar. Öncelikle martıya kayıt olabilmek için TC kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Kimlik numarası ve doğum tarihi doğrulaması zaten yapılıyor. Bu bizim alabileceğimiz en önemli önlem. Buna çok hassasiyet gösteriyoruz ve bizim için çok kritik. Kanunen bu taşıtların yaş sınırı 11. Bu yaştan büyüklere kanun müsaade ediyor. Biz firma olarak aldığımız inisiyatif burada 18 yaştan küçüklere kullandırmamak. Bununla alakalı kimlik doğrulamamızı yapıyoruz. Martıda ortalama yolculuk 800 metre. Diğer taşıtların mesafesinin çok altında. 800 metrelik bir yolculuk hiçbir şeye rakip veya alternatif değil" şeklinde konuştu.