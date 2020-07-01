DE-CIX CEO’su Harald A. Summa şirketin 2019 sonuçları ve 2020 projeksiyonu için şunları söyledi: “2019 yılında oldukça rekabetçi global pazarda sadece güzel bir sonuç elde etmekle kalmadık, aynı zamanda DE-CIX’in 25’inci doğum gününü kutladığı 2020 yılında da bu trendi devam ettirmeyi heyecanla bekliyoruz. COVID-19’un bir sonucu olarak, hepimiz bugün güvenli bir global BT altyapısının ne derece önemli olduğu konusunda hemfikiriz. Çünkü ancak güvenli bir BT altyapısı ile insanlar, global karantina boyunca sanal olarak birbirleriyle irtibatta olma şansını korudu ve diğer yandan evden öğrenme ve evden çalışma koşullarını da ancak bu sayede sürdürdü. Bu bağlamda DE-CIX, sahip olduğu global ekosistem sayesinde gelecekte de bu alanda büyük katkı sağlamaya devam edecek. Global dijitalleşmeyi hızlandırmak üzere bulut portföyümüzü ve bağlantı hizmetlerimizi yaymaya devam edeceğiz.”

2019 yılında DE-CIX, Frankfurt’taki rekor serisini devam ettirdi. Yıl sonuna kadar, 950’den fazla ağ De-Cix'e bağlandı. Bağlı müşteri bant genişliği yüzde 12,8 oranında arttı ve 41 Terabit oldu. DE-CIX Frankfurt ayrıca iki kez kendi dünya rekorunu da kırdı: Eylül ayında en yoğun zamanda 7 Terabit olan veri hacmi aşıldı ve bir sonraki rekorla Aralık ortasında 8.1 Terabit oldu.

DE-CIX Frankfurt’un başarısı, Almanya’daki bölgesel İnternet Değişim Noktaları’ndaki olumlu gelişmelerle daha da arttı. Hamburg, Düsseldorf ve Münih, toplam müşteri sayısında yüzde 50 büyüme sergilerken, bağlı müşteri bant genişliği ise yüzde 80 oranında arttı. Hamburg ve Münih, bağlı ağlarda yüzde 50’den fazla büyüme yaşarken, Düsseldorf ise yüzde 80’in üzerinde güçlü bir büyümeye ulaştı. 2019 yılında Almanya’da DE-CIX lokasyonlarına bağlanan müşteri sayısı yüzde 13 arttı ve 1000’i aştı.

Global büyüme hızlandı – İstanbul’da bağlı ağlar yüzde 55 büyüme kaydetti

2019 yılında DE-CIX, batıdan doğuya tüm uluslararası bölgelerde büyüme kaydetti. DE-CIX Kuzey Amerika, Dallas ve New York’taki iki lokasyonuyla hem müşteri sayısı hem de bağlı müşteri bant genişliğinde yüzde 30 büyüdü. Yılın ortasına kadar, DE-CIX Kuzey Amerika Inc.’in rakamları, mevcut rakamları aşmıştı ve yılı olumlu bir büyüme rakamı ile kapattı.

Lizbon, Madrid, Marsilya ve Palermo lokasyonlarının bulunduğu Güney Avrupa DE-CIX Değişim Noktaları da 2019 yılını etkili bir büyüme ile sonlandırdı. Müşteri sayısında yüzde 35 büyüme sergilerken, müşteri bant genişliği ise yüzde 60 arttı. DE-CIX İstanbul, bağlı ağlarda yüzde 55 oranında büyüme kaydederken, UAE-IX Dubai’de ise bağlı bant genişliği yıl boyunca yüzde 50 büyüdü.

Mumbai-IX’teki müşteri sayısı yüzde 40 arterken, 2019 yılında Hindstan’da Chennai, Delhi ve Kolkata olmak üzere yeni lokasyonlar faaliyet başladı.

2019 yıl sonunda DE-CIX, faaliyetlerini Güneydoğu Asya’ya taşıdı ve ortak bir teşebbüs kurarak, girdiği yeni pazarı duyurdu. DE-CIX Malezya, DE-CIX Kuala Lumpur ve DE-CIX Johor Bahru olmak üzere iki pazarda faaliyete başlayacak. Bölgedeki yeni lokasyonlar ise planlama aşamasında.



