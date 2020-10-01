İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yapı ve Mekanik Laboratuvarı bugün açılacak

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, laboratuvar, envanterinde bulunan gelişmiş deney aletleriyle betonarme, çelik ve ahşap yapılar ile bu yapıları oluşturan taşıyıcı sistem elemanları ve birleşimleri üzerinde araştırma ve geliştirme yapma imkanı sunuyor.

Laboratuvar bünyesinde yürütülecek faaliyetlerle deprem mühendisliği alanında önemli

katkılar sağlayarak, ülkede konusunda uzman inşaat mühendislerinin yetişmesine yardımcı olacak.

Lisansüstü araştırmaların yanı sıra lisans düzeyindeki derslerde de kullanılacak laboratuvarın teorik bilgilerin deneysel yöntemlerle pekiştirilmesi yönünden öğrencilere büyük katkı sağlaması amaçlanıyor.

Yapı ve Mekanik Laboratuvarı bünyesinde bulunan aletlerle sarsma tablası ile ölçekli yapı modellerinin titreşim ve deprem testi, endüstriyel depo raf sistemlerine ait testler, reaksiyon duvarı ile yapı ve yapısal elemanlarda itme deneyleri, yapı elemanları üzerinde 50 ton kapasiteli çift eksenli yükleme deneyleri, kiriş elemanlarda 30 ton kapasiteli 4 noktalı eğilme deneyi, kolon-kiriş bağlantıları üzerinde 10 ton kapasiteli eğilme ve kesme testi, çubuk elemanlar üzerinde 10 ton kapasiteli statik ve dinamik eğilme testleri, kiriş-kolon-kiriş bağlantılarının 5 ton kapasiteli dinamik (çevrimsel) yükler altında testi, narin kolonlar üzerinde, 3 metre uzunluğa kadar 100 ton kapasiteli eksenel basınç ve burkulma testi, ızgara kirişler üzerinde eğilme deneyi, ortam titreşim testleri, yapı sağlığı izleme, yapı elemanlarında meydana gelen deformasyonların laboratuvar ortamında veya sahada ölçümü ile takibi gibi deneyler gerçekleştirilebilecek.

Laboratuvarın açılışında sarsma tablası ünitesi üzerinde yapıların deprem davranışlarını gösteren uygulama, betonarme kiriş üzerinde yükleme ve çelik donatı mukavemeti belirleme uygulamaları icra edilecek.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bilgin'in katılacağı açılış üniversitenin Büyükçekmece Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.



