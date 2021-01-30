İstanbul Avrupa'daki girişimcilik ekosisteminin kalbi olacak

Topçu, Teknopark İstanbul'un Kovid-19 salgını döneminde yürüttüğü çalışmaları ve gelecekteki planlamalarını anlattı. Salgın ile birlikte teknolojinin daha da önemli bir hale geldiğini belirten Topçu, şunları kaydetti:



"Pandemi döneminin başında yerli solunum cihazının gelişimine yönelik çalışmalar bizi de gururlandırdı. Teknopark İstanbul’da ev sahipliği yaptığımız şirketlerimiz ve girişimcilerimiz taşınabilir mekanik solum cihazından, milli holter cihazına, koruyucu biyomalzemelerden güvenli yaşam yazılımlarına kadar çok geniş bir yelpazede sağlık sektörüne destek verdiler. Teknopark İstanbul yönetimi olarak kampüsümüzdeki şirketlerimize ve çalışanlara yönelik çalışmalarımızı teknolojik çözümlerle güncelledik. Etkinliklerimizi ve eğitimlerimizi sanal ortamda yapıyoruz, mobil aplikasyonumuzu daha aktif kullanıyoruz ve sosyal platformları daha yoğun kullanmaya başladık. Bu dönemde firmalarımız da mevcut teknolojilerini salgının yayılımını yavaşlatmaya, hasarlarını en aza indirmeye, salgının sonlandırılmasına yönelik çalışmalarda yoğun olarak kullandılar."



Türkiye'nin ilk ve tek siber güvenlik meslek lisesi açıldı



Topçu, salgın döneminde şirketlerin salgına odaklanmak zorunda kalmalarına rağmen odak alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin çalışmalarını aksatmadan sürdürdüklerini vurgulayarak, "Zira pandemi kadar ülkemizin ulusal güvenliği, küresel arenada rekabeti, özellikle savunma sanayiindeki atılımları da aksamadan devam etmeliydi. Keza 2020’nin son çeyreğinde yaşanan uluslararası ambargolardan etkilenmek yerine daha güçlü bir savunma sanayii hedefine emin adımlarla yürümemiz pandemi döneminde bu projelerin hız kesmeden devam etmesinin önemli bir sonucu oldu." diye konuştu.



Bu dönemde kampüslerinde geliştirilen en ilgi çekici projelerden birinin Oruç Reis Gemisi olduğuna işaret eden Topçu, "Seft Denizcilik firmamız tarafından tasarlanan bu gemimiz ülkemizin denizcilik alanındaki gücüne güç katıyor. Ayrıca Türkiye’nin ilk ve tek siber güvenlik meslek lisesinin de kampüsümüzde açılışını yaptık. Sağlık sektörünün yanı sıra savunma, uzay ve elektronik sektörlerinde de kullanılan temiz odalarımızın sayısını 7’de çıkarttık ve 8 adedinin daha planlamasını yaptık." şeklinde konuştu.



332 Ar-Ge şirketi, 6 bin 535 nitelikli Ar-Ge mühendisi, 230 milyon dolardan fazla ihracat geliri



Topçu, Teknopark İstanbul'un yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarına da değinerek, bugün Türkiye’nin yüksek teknoloji geliştirme merkezi olma motivasyonuyla teknoloji alanında büyük atılımlara imza atmaya devam ettiklerini söyledi.



Yüksek teknoloji odaklı çalışmaların Ar-Ge ve inovasyon üssü konumunda yer aldıklarını anlatan Topçu, "2020 sonu itibarıyla teknoparkımızda 332 Ar-Ge şirketi faaliyet gösterirken, 100’ü aşkın girişimci de çalışmalarına devam ediyor. 6 bin 535 nitelikli Ar-Ge mühendisinin yer aldığı Teknopark İstanbul’da ülkemizi özellikle savunma sanayiinde 2 bin 91 yerli ve milli proje üzerinde Ar-Ge çalışmaları yürütülüyor. Teknopark İstanbul’da bugüne kadar 230 milyon doları aşan ihracat geliri elde edilirken 4 milyar liraya yaklaşan Ar-Ge geliri sağladığımızı söyleyebilirim.



"İstanbul’u Avrupa’daki girişimcilik ekosisteminin kalbi yapacağız"



Topçu, 2021 yılı planlarının başında Türkiye’nin en büyük kuluçka merkezinin açılışını yapmak geldiğini, 2021'de siber güvenliği yine özel bir şekilde ele almayı düşündüklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Türkiye’nin ilk ve tek siber güvenlik kuluçka merkezinde kritik çalışmalara ev sahipliği yapacağız. 2021 başlıklarımızdan biri de sosyal girişimcilik olacak. Bu noktada çalışmalar yapan girişimcilerimize özel destekler sunacağız. Sosyal girişimcilik ve sürdürülebilirlik alanlarında çeşitli platformlarla iş birliği yaparak önemli projeler hayata geçireceğiz. Öte yandan yeni kuluçka binamızla birlikte İstanbul’u Avrupa’daki girişimcilik ekosisteminin kalbi yapacağız inşallah. Global anlamda iş birliği anlaşmalarını hayata geçiriyoruz, çeşitli ülkelerdeki teknoparklarla ortak merkez kurma çalışmalarımız devam ediyor. Tüm etaplar tamamlandığında, 10 yıl içerisinde, 1.000 Ar-Ge firması, 500 kuluçka girişimcisi ve 43 bin Ar-Ge mühendisine ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz."